【DSE2021】盤點藝人DSE高分成績　「田牧CP」屬MIRROR高材生

▲ 「DSE2021」盤點藝人高分成績，呂爵安、盧瀚霆屬MIRROR高材生。

一年一度的DSE香港中學文憑試於今日（7月21日）放榜，考生埋頭苦幹的努力成績終於揭曉。據知今年共有7名考獲7科5**的「狀元」。

而娛樂圈除會考年代的十優港姐麥明詩外，DSE年代中亦有不少高材生，包括人氣男團成員Edan（呂爵安）與Anson Lo（盧瀚霆），還有港姐代表鄧卓殷、陳曉華與何依婷等。

剛播完的ViuTV劇集《大叔的愛》中，兩位來自MIRROR的男主角阿田與阿牧都是隊中的高材生，Edan（呂爵安）就讀可風中學，在DSE考獲最佳五科25分的成績，畢業於香港大學工商管理系（資訊系統）。

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▲ 「田牧CP」同是高分學生。（instagram圖片）

而Anson Lo（盧瀚霆）成績亦非常亮眼，DSE考獲最佳五科23分的成績，在中文奪得5*、英文5，而其餘的科目為4，升讀香港城市大學工商管理學的商業分析課程。

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學霸港姐

要數DSE年代成績最出色的藝人，相信就是2018年度港姐亞軍鄧卓殷（Amber），於DSE考獲4科5**，共得33分的佳績，升讀香港大學建築系，以一級榮譽成績畢業，而她對營養學亦很有研究。

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▲ Amber於DSE考獲4科5**，共得33分的佳績，畢業於香港大學建築系。（instagram圖片）

2017年港姐亞軍何依婷是首屆DSE考生，考獲最佳五科27分的成績，考入香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間成績優異，GPA平均於3.5分以上，曾獲獎學金資助並赴美國丹福大學、英國列斯大學等作交換生，最後以一級榮譽學士學位畢業。

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▲ 首屆DSE考生何依婷，考獲最佳五科27分的成績。（instagram圖片）

2018年香港小姐冠軍陳曉華，DSE考獲最佳五科27分的成績，畢業於香港中文大學護理系，於第一學期成績優異獲發獎學金。

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另外，在會考（HKCEE）年代，亦有不少藝人在公開試中考獲佳績。最為人知的一定是2015年的「十優港姐」麥明詩，畢業於英國劍橋大學法學士的她仍以考取香港律師牌照作為目標。

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▲ 麥明詩與同屬高材生的哥哥都擁有專業資格。（instagram圖片）

雨僑森美成績好

歌手雨僑同樣是高分藝人，在會考考獲26分，畢業於香港大學生物系。

DJ及主持人森美會考25分，畢業於中文大學新聞及傳播學系。

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胡杏兒會考獲22分好成績，升讀科技大學生化系一年後決定停學，參選香港小姐。「牙醫」許廷鏗會考21分，於香港大學牙醫系畢業。

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