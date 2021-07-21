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【封區檢測】太古城金殿台唐宮閣約400名居民接受檢測　沒有發現確診個案

社會 10:07 2021/07/21

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太古城金殿台唐宮閣約400名居民接受檢測，沒有發現確診個案。（資料圖片）

政府昨日（20日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日（20日）下午8時起限制在太古城指明「受限區域」，即太古城金殿台唐宮閣，但不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園（Hamilton Hill International Kindergarten (Island East) ））內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（21日）上午約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨2時，約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約210戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府亦了解有居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，故「受限區域」內的人士如在2021年7月18日至20日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。

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責任編輯：陳子謙

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