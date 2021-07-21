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【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

社會 12:41 2021/07/21

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消息指今日沒有新增源頭不明個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，消息指，今日（21日）沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

昨錄7宗輸入個案，包括一名周日由法國返港、已打2針的39歲男子，惟他被驗出帶L452R變種病毒株。他本月2日離港前曾住灣仔黃泥涌峽道利安閣，該處昨晚7時半被圍封強檢。詳情即看：【下一頁】

而昨日再錄少於5宗初步確診，當中沙特阿拉伯領事的兩名子女，包括13歲女童及11歲男童，他們上周五抵港後於太古城唐宮閣家居隔離，第3天提交樣本驗出初步陽性，其中女童證實帶有L452R變種病毒株，唐宮閣昨晚8時亦被圍封強檢。

同場加映，兒科醫生掛拆解乳腺炎成因及治療：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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