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【DSE2021】英華書院首誕DSE狀元　留港升學讀中大環球醫學盼研疫苗

中小學 10:32 2021/07/21

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英華書院首誕DSE狀元。

2021年中學文憑試（DSE）考生今日（21日）放榜，今年合共誕生7位狀元，其中英華書院程朗考獲7科5**，為該校首名DSE狀元。程朗除了應考4個核心科目，亦有應考物理、化學及地理。他將會留港升學，受疫情啟發，將入讀香港中文大學環球醫學領袖。

英華書院程朗是該校首名誕生的DSE狀元，他表示，對於自己的成績感到喜出望外，感謝校長和老師用心教導，每次他有問題提出，老師都會即時回覆解答疑難；他亦感激父母支持，會買零食給他打氣，今日爸媽也陪他到校取成績單。

程朗取得7科5**，成為英華書院首名狀元。（梁偉榮攝）

他形容，這兩年準備應考遇到很多困難，其中香港的政治氛圍長期處於低氣壓，令他感到一定壓力，加上疫情影響，需要以網課學習，不時遇到技術問題，一度令學習進度落後，而且獨自在家上課，少了同學老師相伴，令他有孤獨感。

將留港升學

問到成功的秘訣，程朗笑言，自己在中五時參加大量課外活動，較少時間溫習，主要是在中六時力追，他除了補習英文，其餘科目都靠自己，他認為操練試卷非常重要，當遇到難題，不要害羞，積極向老師發問。他又指，與朋友、同學互相傾訴，彼此鼓勵和支持，令他找到動力努力學習。

程朗表示，他將會升讀中大環球醫學領袖，他一向熱衷於化學，受到疫情影響，他漸漸對醫學研究有興趣，例如研發疫苗。他提及，自己已注射復必泰，因復必泰的技術可改變人體基因，保護力較強。

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近月香港出現移民潮，程朗亦眼見身邊有不少同學走，不過，他計劃完成學士學位後，再考慮海外升學，

現時因為疫情，有些到海外升學的同學，也只是留家網課，無法入校園，與其去外地上網課，不如先留港讀書，大學畢業後再視乎香港情況決定（海外升學）。

校長鄭鈞傑今年是最後一年在任，他表示，很開心學生有好成績，對於學生的佳績感到喜出望外。他形容，這2年的DSE很難捱，但同學都很爭氣，亦很專注和自律地學習，他亦感激老師用心教導。校方有透過校園電台為學生打氣，他每年亦會為DSE考生祈禱，盼望他們能有好的狀態應對考試。

今年是我最後一年，見到學生很有鬥心，我都覺得很安慰。

同場加映：耀中國際學校孖仔成狀元探花　一門雙傑兄赴美UCLA弟留港讀醫

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記者：林綺玲 

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