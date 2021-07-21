【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨地鐵站成澤國　乘客被困車廂最少12人死

▲ 河南鄭州暴雨成災，地鐵乘客被困車廂。

河南省昨日遇暴雨！多地降雨量創歷史新高，其中省會鄭州市在下午一個小時內降雨量達201.9毫米。水浸成澤國，地鐵全線停駛，部分地區用電中斷，洪水湧入地鐵車廂，乘客一度受困。從網上流傳影片顯示，水深及乘客胸口位置，月台位置更疑有多人倒地。當局證實，地鐵水浸事件造成最少12人死亡，5人受傷送院。

因應鄭州暴雨災情慘重，國家防總啟動防汛三級應急響應，派出工作組赴河南協助抗洪搶險。河南氣象局表示，鄭州降雨量破歷史新高，強降雨仍然持續。

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市區嚴重積水，車輛行駛受阻，市民受困室內，官方亦已下令如非必需，市民不要外出。而另一重災區是鄭州地鐵站，除了因水浸全線停運，五號綫路段更有不少乘客被困車廂內，水深已及胸。河南交通廣播記者小佩也發出微博求救：

所有應急、消防，請救我們！我們被困5號線隧道，請擴散！車廂內的水到胸部了！我已經不會說話了，求救！

從網上流出一段聲稱在「鄭州地鐵5號線現場」的影片顯示，多人倒在地鐵月台上，血流地上，看似失去知覺，其中亦有救援人員穿梭傷者之間。官方未有就該影片作出回應公布。

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河南市委宣傳部在官方微博「鄭州發布」發文，指鄭州自上周六以來，連續出現罕見特大暴雨，地鐵5號線五龍口停車場及周邊區域嚴重積水。直到昨日傍晚約6時，積水衝破擋水牆，進入線路區間，令5號線列車在海灘寺街站及沙口路站隧道停運。地鐵公司下達全線停運指令，並啟動緊急回應機制，組織力量疏散群眾，共疏散500多人，其中12人經搶救無效死亡，5人受傷。

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責任編輯：羅嘉欣