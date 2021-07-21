【東京奧運】東奧相關確診人數達71宗　奧組委不排除最後一刻取消奧運

▲ 東京奧運本周五開幕。（路透社）

東京奧運開幕在即，惟當地疫情持續，多名運動員及工作人員相繼染疫，至今與東奧相關的病例總數已達71宗。東京奧組委首席執行官武藤敏郎昨日（20日）在記者會上表示，不排除最後一刻因疫情取消奧運的可能性。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）則堅持不會取消奧運。

武藤敏郎表示，會密切關注感染人數，並在必要時與組織者進行討論，又指無法預測未來確診數字，會根據疫情形勢將再次召開五方會談。他又指，目前確診人數可升可跌，故要考慮清楚，一旦情況出現時應該怎樣做。

不過，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）強調取消從來都不是一個選擇。他指，取消是最簡單的處理方法，本可以申索保險，之後到2024年舉行巴黎奧運，但事實上取消奧運一直不是方案。

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責任編輯：陳子謙