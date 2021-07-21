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【封區檢測】灣仔利安閣約95名居民接受檢測　沒有發現確診個案

社會 10:31 2021/07/21

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灣仔黃泥涌峽道利安閣昨晚列為「受限區域」。(曾秋文攝)

政府昨日（20日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午7時30分起限制在灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣列為「受限區域」，區內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（21日）上午約7時宣布已完成強制檢測行動，而執法行動在上午約9時50分完結。約95名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。
 
受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於6月27日至7月20日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於7月22日或之前接受強制檢測。

在這次行動中，當局動員共約80名人員；截至昨晚11時，約95名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。相關執法行動於上午約9時50分完成，政府共檢查了23名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。
　　  
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪24戶，當中兩戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。
 
政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：陳麗娜

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