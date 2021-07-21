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【DSE2021】伊利沙伯中學首誕DSE狀元　志願成為公立醫院醫生　

社會 10:37 2021/07/21

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梁博賢立志做公立醫院醫生。

伊利沙伯中學出現其校史上首位DSE狀元。伊利沙伯中學狀元梁博賢在必修科、生物科、物理科和化學科均考獲5**的成績，他表示自己的志願是成為公立醫院的醫生，希望入讀中文大學的醫學系。他又藉機感謝家人的養育之恩，和英文老師慣用手受傷仍堅持為其修改作文的恩情。

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梁博賢今年在必修科、生物科、物理科和化學科均考獲5**，並希望入讀中大醫學院。他表示之所以想成為醫生，是因為中四的時候在學校帶領下參觀九龍醫院，期間聽到院內醫護分享自己的辛酸，例如工時長、要兼顧進修和服務病人等，受感動的他決定要從醫，減輕他們的壓力。

至於為何一定要在公立醫院任職？梁博賢則笑稱，「我都唔係點等錢洗。」，他其後補充指，自己的日常開支不多，所以不缺錢。

今次考獲佳績，梁博賢表示收到成績時大腦空白一片，又謙稱自己在校內一向排第二名，相信今次是勝在好運。他又希望感謝父母的養育之恩，並感謝英文老師在其慣用手受傷的情況下，仍堅持為他批改作文。

他又就分享自己的讀書心得，指自己會在操練試卷時用「錯題簿」將自己的錯誤整合，方便自己集中改善自己的不足。問及會否考慮移民和海外留學，他則表明暫無此計劃。

伊利沙伯中學校長陳祥偉則表示，疫情下用zoom教學增加了教學難度，幸好學生們能自律和保持專注，才能考獲佳績。

同場加映：耀中國際學校孖仔成狀元探花，一門雙傑兄赴美UCLA弟留港讀醫：

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記者：陳梓蔚

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