【格仔導演】Mike導+Agent L自肥當手錶代言人　Tag Heuer X Super Mario童真企画

▲ Mike導和Agent L「升呢」當上Tag Heuer X Super Mario Connected智能腕錶代言人。（圖片由品牌提供）

雖然《ERROR自肥企画》已經完了好一段時間，但大家對ERROR四人和背後的創作團隊熱情沒有半點減退，當中的Mike導（劉諾衡）和Agent L（曹梓沖）更先後接拍了山系用品和網上食物速遞廣告，剛剛更新鮮熱辣二人合作接拍Tag Heuer手錶廣告，首次成為鐘錶代言人。

▲ Mike導和Agent L當上Tag Heuer X Super Mario Connected智能腕錶代言人。（圖片由品牌提供）

當然他們接拍手錶廣告，手錶又豈是一般貨色，而是來自Tag Heuer與任天堂的經典遊戲系列《Super Mario》合作推出的Connected智能腕錶。

Mike導在ig表示小時候家中有一部Game Boy，玩我就只有Super Mario這遊戲，花了很長時間才可以打到終極boss，但因為默帕成績差接近零分，而被父母沒收了遊戲機，咸了好一陣子，所以直到今日，在腦海中並不存在任何打爆Super Mario的記憶。

至於Agent L在ig裏表示，平日都會留意手錶，研究手錶廣告模特兒的pose，估不到的是今天大派用場。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

其實這枚TAG Heuer手錶是Connected智能腕錶升級，鼓勵用家全情投入運動，錶中的Mario十分好動，會奔跑、跳躍或挑戰不同運動。Mario早上會跟用家打招呼，隨著一天的展開，用家累積行走步數達到不同階段，Mario就會以不同的姿態在錶盤上出現。

而遊戲中的招牌道具，包括超級蘑菇、管道及無敵星，圖案除了出現於錶圈以取代數字，亦會成為錶盤的背景可供選擇。

此外，智能腕錶透過Wear OS from Google，提供一系列日常互網聯連結功能，用家亦受惠於Tag Heuer Golf App及Tag Heuer Sport App，可享受不同的運動體驗。

另加上最新的Wellness功能，方便用家保持健康，系統會就日常的運動鍛煉提供分析。精鋼錶殼，直徑45毫米，配以兩款可互換的錶帶，分別用上Mario標誌的紅色作裝飾，限量發行2,000枚，已全部售罄，但由7月23日起Connected腕錶其他版本亦可下載《Super Mario》錶面。

產品查詢︰2375 0836

記者：何偉雄