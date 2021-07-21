【命懸一線】1歲短腸症悅悅心跳兩度停頓　爸媽不捨又心痛︰你真係好頑強

▲ 1歲短腸症悅悅心跳兩度停頓。

1歲女嬰可悅（悅悅）與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生，悅悅不幸在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，患有短腸症的她早前以手術駁長小腸，可是不幸出現肝衰竭問題。悅悅父母今日（21日）更新女兒的情況，指悅悅心跳曾兩度停頓，令他們既不捨又心痛。

心跳反覆上落兩度停頓

悅悅父母Chris和Yuka在facebook專頁「CoKa.Kona Baby」表示，昨日（20日）晚上7時多悅悅的心跳突然下跌，並停頓了兩次，他們感慨「我們心跳跟住佢一齊停止跳動」。其後悅悅的心跳反覆上落後才回復正常，現時心跳較慢，血壓亦偏低。他們轉述醫生的說話︰

醫院話佢好大可能呢一、兩日內返天父身邊。

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他們指悅悅將會舒服地離開，不會感到任何痛楚。而醫護人員都讚揚悅悅生命力頑強，父母亦寫道，「寶貝，你真係好堅持不懈、好頑強」，他們感謝悅悅到此刻仍好像捨不得他們。不過，父母心痛她受病魔折磨︰

如果你堅持唔到想走，就回到天父身邊……你有咩心願未了，媽媽都會一一替你去做。永遠愛你，不會忘記你的所有。

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籲網民錄音播給悅悅聽

此外，悅悅一直以來獲一眾網民集氣支持，父母請網民如有說話想跟悅悅說，可於今日內錄音並私訊他們，他們到醫院時會播給悅悅聽。

希望悅悅最後都能聽到你們的聲音。我們不遺憾，但願你們都不遺憾。

▲ 媽媽寫道「你有咩心願未了，媽媽都會一一替你去做。」（文子健攝）

醫生日前建議父母為悅悅著想，不如讓悅悅早點解脫，停止強心藥，最初夫婦都有猶豫。惟不久悅悅大量出血，除了造口，鼻、喉，連口都不停嘔血。Chris和Yuka決定停止強心藥，悅悅的血壓隨即下降，現時父母每日都捉緊時間陪悅悅，直到悅悅身體器官完全衰竭就會離開。

早前Chris和Yuka接受TOPick專訪時表示，盼望奇蹟出現，期待悅悅平安回家，一家四口開心生活的畫面。Chris在單親家庭長大，而Yuka來自一個破碎家庭，中學時已自立在外生活，成長經歷令她變得堅強。悅悅跨過多個難關，Yuka對這個女兒既心痛又佩服，「好多人說我堅強，但悅悅比我更堅強。」

悅悅父母專訪，詳看【下一頁】

同場加映︰1歲短腸症悅悅捱過4次手術肝衰竭 爸媽不放棄盼現奇蹟︰等你回家

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責任編輯：王明芳