【DSE2021】「超級狀元」趙爾納靠跳K-pop唱歌紓壓　父母：課外活動佔他生活一半時間

▲ 趙爾納課外活動多多。

2021年中學文憑試(DSE)今日(21日)放榜，今年合共誕生7位7科5**狀元，其中3人連同數學延伸部分共摘16星，成為「超級狀元」。其中一名超級狀元趙爾納來自屯門保良局董玉娣中學，更是該校首名DSE狀元。趙同學在4個核心科目，以及物理、經濟、化學及數學延伸部分均獲5**。

趙同學父母均為小學老師，他與姊姊自小在父母任教的屯門鄭任安夫人千禧小學就讀，母親教授中文和體育，父親則教授數學。

趙同學父母表示，今早學校特意叫他們提早返校，當知道兒子成為「超級狀元」後，一家4口隨即相擁而哭，指兒子非資優生，從來沒有接受資優訓練，亦未曾跳班，自小一、小二開始跳中國舞，形容他活潑好動、勤奮和藹，「課外活動佔他生活一半時間，覺得課外活動十分重要」：

他中四的時候，學校曾叫我們關注他課外活動過多的問題，與他溝通後，得悉他希望兼顧學業與興趣，便讓他繼續下去了。

▲ 趙爾納(左)

熱愛跳舞的趙爾納，指自己平時會靠跳K-pop和唱歌紓壓，認為讀書不能迫得自己太緊，更透露最近有跟家人觀看熱門劇集《大叔的愛》。 他又指，疫情期間改上網課最難忘，同學之間亦會一起透過網上視像溫習，互相幫助。

趙爾納又提到，身邊有同學因為政治因素等原因到海外升學，認為《國安法》為香港社會帶來改變，現時難以定斷未來如何，現時選擇在香港繼續學業，日後視乎未來發展再決定會否到外地升學。他又認為，香港政府有盡力解決整體社會上的房屋、貧窮和青年問題，期望政府繼續回應社會的需要，推出更多措施。

同場加映，耀中國際學校孖仔成狀元探花，一門雙傑兄赴美UCLA弟留港讀醫：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴