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【東京奧運】港隊首設奧運支援中心　冀助運動員發揮最佳表現

社會 11:19 2021/07/21

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體院與港協暨奧委會合作，首次於奧運會舉行期間在當地設立「精英訓練科技支援中心」。（體院提供）

東京奧運開幕在即，體院與港協暨奧委會合作，首次於奧運會舉行期間在當地設立「精英訓練科技支援中心」，為參賽運動員提供更多的體適能、運動營養、運動心理諮詢及運動恢復等支援服務，當中5人屬香港代表團醫療團隊，另有16位駐守支援中心，為港隊代表提供個別及切合需要的專業服務。

支援中心位於東京都中央區，距離奧運村約5公里，由2021年7月18日至8月6日為運動員提供服務。中心佔地1,500平方呎，場內設有各類型運動恢復器材、營養補充品及煮食用具，讓參賽運動員能夠適時接受所需支援，以應付緊湊的比賽日程。​​​​​​

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派駐中心的16名體院職員包括4名運動科學專家、2名體適能教練、2名營養師、3名運動心理治療師、1名物理治療師、2名運動按摩師、1名手法治療師及1名行政人員，各人一直參與及跟進運動員在體院受訓時的訓練安排及身心狀態，可全面及有效地提供適切及針對性的支援，有助運動員發揮最佳水平。

體院職員將會與香港代表團的醫療專家緊密合作，每天亦會到奧運村為運動員提供所需服務。為配合奧運主辦單位的防疫措施，支援中心將有專車接送運動員、教練和支援人員往返比賽場地及選手村，以減低疫情對運動員及支援人員的影響。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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