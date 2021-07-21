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【DSE2021】嘉諾撒聖瑪利首誕超級狀元余尚穎   疫情下醫護無私奉獻啟發從醫 

社會 11:31 2021/07/21

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傳統名校油尖旺區的嘉諾撒聖瑪利書院，首次誕生超級狀元。

文憑試（DSE）今日放榜，今年有7名考獲7科5**「狀元」，其中3人同時在數學延伸部分獲5**，成奪16星「超級狀元」。傳統名校油尖旺區的嘉諾撒聖瑪利書院，首次誕生超級狀元，17歲學生余尚穎共奪16粒**，另有1名獲5科5**探花。

余尚穎在中、英、數、生物、化學、物理及數學延伸科M2均奪5**，她打算就讀醫科，但未決定申請本港哪所大學，她指從小到大都對科學及人體結構感興趣，小時候因濕疹經常出入診所，醫生對她十分有友善，加上疫情期間見到醫護為社會付出，令她十分感動：

他們有種自我奉獻的精神，好無私的精神令我很感動，希望可以學習他們。

她因此立志從醫，最終期望可以做科研，例如研究疫苗新技術，為香港社會及全人類作貢獻。她又說，從未想過移民，

我在香港土生土長，對香港很有歸屬感，很喜歡這個地方，如果我有甚麼才能，都想全部貢獻給香港。

余尚穎說，從未想過可以成為狀元，感到驚喜，暫時計劃與家人渡過今天這個特別日子。 

校長黃慧珍認為今年學生成績令人鼓舞，相信可鼓勵其他年級學生繼續努力。（陳靜儀攝）

學校今年亦有一名考獲5科5**的探花黃祉祺，她於中、英、數、生物、化學考獲5**，亦計劃留港讀醫，

健康係無價財寶，如果屋企有個醫生亦會令家人安心啲。

對於高中4個核心科目課程改革，黃祉祺認為，全方位發展對學生有幫助，對沒有校本評核感可惜，她又說，學習的其中一個目標是學會溝通，聆聽及說話均是能力表現。 

傳統名校油尖旺區的嘉諾撒聖瑪利書院，首次誕生超級狀元。（陳靜儀攝）

另外，學校亦有兩名同學洪悅怡及張恩庭考獲4科5**。數位考獲佳績的同學分享讀書心得包括避免給自己太大壓力，調節心情，愉快讀書，同時要做好時間分配，計劃每天溫習科目，並為自己制定目標及自律 。

嘉諾撒聖瑪利書院洪悅怡（左起）、 張恩婷、 超級狀元余尚穎（右二）及黃祉祺（右一）。 （陳靜儀攝）

校長黃慧珍認為今年學生成績令人鼓舞，相信可鼓勵其他年級學生繼續努力，又笑稱自己很興奮：「驚睇錯成績，仲問咗老師幾次。」她亦感謝學校老師為學生付出。 

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

同場加映，耀中國際學校孖仔成狀元探花，一門雙傑兄赴美UCLA弟留港讀醫：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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