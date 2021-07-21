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【相依為命】嫲嫲靠執回收物賺錢維生　因車禍受傷15歲孝順孫擺檔養家

親子 13:58 2021/07/21

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台灣一對嫲孫十多年來相依為命，平日主要靠嫲嫲執回收物維生，但她因車禍受傷無法繼續工作，15歲孝順孫便擔起養家重任。

台灣一名15歲少年自小與嫲嫲相依為命，平日主要靠嫲嫲拾回收物賺錢維生。但自疫情爆發後回收量大減，加上最近嫲嫲因車禍受傷，孫子便擔起養家的重任，除了替嫲嫲繼續拾回收物外，還擺檔賣小食，希望賺取生活費和學費。

15歲少年擺檔賣小食養家。（民視新聞網圖片）

兩嫲孫靠執回收物和補助金維生

綜合台媒報道，該對來自台北基隆市的嫲孫，十多年來一直相依為命。兩人原本都是靠嫲嫲外出執紙皮、鋁罐等的回收物，以及領取補助金以應付生活開支，不過近日嫲嫲因為車禍受了腳傷，無法繼續外出工作。

嫲嫲在接受訪問時指，以往單靠賣出回收物，一日幾乎賺不到100台幣（約港幣27），一個月平均只賺2000台幣（約港幣554）。受到疫情影響，收入大減，兩人的生活變得越來越艱難。

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15歲孫擔起養家重任

基隆市仁愛區英仁里前里長楊凱婷，在得悉兩人的情況後，免費借出自己在南京市場的一個攤檔讓孫子擺檔賣小食，以賺取兩人的生活費和他高中的學費。楊凱婷並在其社交平台宣傳，希望善心人士多多捧場。

事件曝光後，有鄰居伸出援手，負責每日接送孫子到市場擺檔。雖然攤檔售賣的甜不辣、燒肉等小食並不是由兩嫲孫親手製作，但年紀輕輕的孫子主動分擔養家責任這個舉動，卻感動不少市民。儘管每日要凌晨3、4時起床準備開檔，但孫子卻不言苦：

我會繼續努力的，感謝大家的捧場。

同場加映：開餐廳打幾份工儲教育基金　單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

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責任編輯：王明芳

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