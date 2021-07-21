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【DSE2021】VTC「統一收生計劃」即日起以網上形式進行　一文看清有關安排及入學條件

社會 11:31 2021/07/21

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職業訓練局「統一收生計劃」由即日起至本月26日以網上形式進行。（VTC提供圖片)

香港中學文憑考試今日（21日）放榜，考生除了升讀大學外，亦可以考慮其他升學途徑，包括修讀高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程等。職業訓練局（VTC）今日公布，因應疫情關係，「統一收生計劃」由即日起至本月26日以網上形式進行，考生無須親身前往院校。

VTC於2021/22學年開辦逾140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，當中超過120項為資助課程， 為中六學生提供多元的升學出路。「網上統一收生」由今早9時起， 開放後首個小時，已約有2萬人次到訪，當中包括報讀學士學位、高級文憑、文憑等各級課程及確認「正式取錄」學位的申請人。

至於早前已報名並獲「有條件取錄」的申請人， 如文憑試放榜成績符合有關課程的入學條件及要求，會於今日獲轉換成「正式取錄」。有關申請人須於今日上午9時至下午4 時，登入「VTC中六入學申請平台」確認接受學位。

新申請人及沒有「正式取錄」的申請人可於今日至26日「統一收生計劃」時間內，登入「VTC中六入學申請平台」報讀心儀課程，
並透過電郵及相關入學申請平台獲知取錄結果。VTC提醒所有獲派學位的學生， 必須在7月26日中午12時前於網上辦妥註冊手續， 否則所派學位即屬無效。

網上統一收生計劃安排：

日期： 7月21 日（放榜日） 至7月26日
時間： 上午9時至下午6時（7月21日至23日）
上午9時至中午12時（7月24至26日）
可供報讀課程： THEi 學士學位
IVE/HKDI/ICI高級文憑
IVE基礎課程文憑
青年學院職專文憑
HTI/CCI/ICI文憑
網頁： www.vtc.edu.hk/admission
熱線： 28976111

中六一般入學條件：

VTC課程 一般入學條件
學士學位課程

香港中學文憑考試

下列科目成績達第3 級或以上︰

  • 中國語文
  • 英國語文


下列科目成績達第2 級或以上︰
  • 數學
  • 通識教育
  • 一科選修科目
高級文憑課程 香港中學文憑考試
  • 5 科成績達第2 級或以上， 包括中國語文及英國語文
基礎課程文憑 完成中六
職專文憑課程  完成中六
文憑課程 完成中六

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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