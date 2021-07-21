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【超感應學園】姜濤+Anson Lo衝出香港登陸台灣　姜SON CP回到那些年

娛樂 12:12 2021/07/21

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《超感應學園》將於8月7日播出。

MIRROR再衝出香港！繼港版《大叔的愛》將於今年秋季將在日本播出後，姜濤於去年前往台灣拍攝的校園劇集《超感應學園》，亦定檔於今年8月在台播出，同劇亦有另一MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆參演。

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姜濤與Anson Lo將以校服Look出場。（劇照）

姜濤擔正演台劇

《超感應學園》於8月7日起在台灣八大戲劇台首播，日前電視台發放與劇集相關的劇照、預告及海報。

《超感應學園》是校園奇幻劇，講述具有靈異體質的男大生「石頭」（蔡凡熙飾），死而復生後與陰間引路人「方小路」（劉奕兒飾）及「超自然感應社」社員攜手合作，助未完成心願的靈魂了卻遺憾。

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姜濤與Anson Lo合作演劇

劇中有香港演員姜濤與Anson Lo參與演出，當中姜濤是劇集的主演之一，飾演電影社社長「西多士」，是21歲的心理系3年級學生，也是香港僑生。他的為人隨和，不會拒絕任何人的請求，是超感社成員間的和事佬。

姜濤的呆萌樣。（劇照）

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Anson Lo青春校服Look

而Anson Lo的角色則與姜B一樣是香港僑生，但官網就暫未有Anson Lo的角色資料。不過，從劇照中可見，他將與姜濤一樣以校服Look登場，青春逼人，毫無違和感。

此外，劇照中，姜濤就展現其呆萌功力，擺出一臉驚訝又可愛的表情，令大批姜糖與鏡粉都表示好期待見到姜B的演出：「終於等到8月開播了…很期待六小福…」、「姜濤唱國語好溫柔，把聲好好聽」，「期待與西多士會面」。

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同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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