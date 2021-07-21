【MIRROR星蹤】Edan盧瀚霆逆市狂接廣告　傳兩位成員將首任樓盤代言人

▲ MIRROR逆市狂接廣告。

MIRROR成員紅到爆燈，每次出席活動例必迫爆場地，因此成為廣告商寵兒，臨近暑假，MIRROR成員近兩月廣告更是鋪天蓋地，無處不在。難怪不少鏡嫂老公大叫破產，因為MIRROR代言的產品都成為身邊人必掃的目標。

踏入7月份，MIRROR成員廣告不斷，覆蓋生活各層面，如食方面，姜濤跟花姐拍月餅廣告、Ian則為米線店拍攝。

另外，Edan、Anson Lo因《大叔的愛》人氣急升，成不少國際服裝品牌爭相邀請任代言人。而其餘廣告還包括護膚品、首飾、手錶、電器家品、保險、藥品、洗頭水等等。

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Edan+Jeremy疑拍樓盤廣告

日前有報導指，MIRROR成員Edan及及Jeremy（李駿傑），現身灣仔及金鐘拍廣告，將為灣仔一個新樓盤任代言人，因樓盤位處商業區，位置優越，傳單位入場費由1,600萬至4000多萬。

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▲ Edan和Jeremy疑將為樓盤代言。

Jeremy和Edan昨日亦在IG限時動態，貼出二人在發展商的商場內拍廣告的合照，而Edan在《大叔的愛》演地產經紀，未知是否因此吸引了發展商，但相信樓盤推出時必引起注意，可是一眾「前夫」卻可能心驚膽跳。

同場加映：Anson Lo訪問