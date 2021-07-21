【追星惹禍】神徒為貨品取名「我係Anson Lo老婆」　送貨平台險遭海關扣整車貨：請勿亂申報貨件

▲ 有Mirror粉絲寄件時胡亂填寫資料，令整車貨品險遭扣起。

人氣男團Mirror愈來愈受歡迎，加上Viu TV 劇集《大叔的愛》播出助攻，令更多人喜歡Mirror的成員，出現追星熱潮，甚至有人開設「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，給各位苦主大吐「苦水」。

有粉絲甚至將伴侶、竉物的名字改為Mirror成員的名字，或自稱為Mirror成員的愛人，希望與偶像搵近距離。近日有網購及送貨平台「DimBuy點買」在Facebook發文分享，有人胡亂申報貨件，例如把貨品名稱一欄寫上「我係Anson Lo老婆」，結果海關向公司了解。

▲ （圖片來源：DimBuy - 一站式全球網購及配送）

DimBuy點買在Facebook以「親！請勿亂咁申報貨件...導致集體瀨野..」為題，在細說來龍去脈。

他表示近日收到海關通知，在申報貨件上面，有客人隨意填上貨品名稱，導致關海關向他了解時，問到他們啞口無言。亦有部份朋友隨意打一些字申報貨件。他提醒各位，要寫清楚貨品名稱不要只寫大分類，否則有機會被海關扣著了整車貨，影響運送進度。

你既貨件就會遲左先收到或者被充公嫁啦！

從帖文圖片可見，除了有人在貨品名稱一欄寫上「我係Anson Lo老婆」，還有些人藉寄件向偶像示愛及打氣，填上「姜B，I love U」及「Anson Lo go go go!」。

不少網民看到帖文，紛紛留言。有人覺得很好笑，亦有人批評玩樂有限度，不要在正經事上胡鬧，以免影響其他人，

玩還玩，正經嘢唔好亂填，會害到其他人囉，一個累到全車貨扣起一件件查，嚴重嘅貨都充公埋！

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責任編輯：王芷瑩