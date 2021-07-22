【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強　Joey不服輸：我要威畀你睇！

▲ TVB劇《刑偵日記》的「葉朗晴」戴祖儀（Joey）受訪分享童年經歷。

TVB劇《刑偵日記》現正播放，在劇中飾演「葉朗晴」的戴祖儀（Joey）一改過往開心活潑的形象，飾演一名患創傷後遺症的病人，獲觀眾讚演技不俗。

戴祖儀接受TOPick專訪透露，原來表示開心的她，其實在童年時曾遇校園欺凌。

【刑偵日記】王浩信一分鐘轉換7種人格 惠英紅精神病發再展超班演技【有片】

▲ （曾耀輝 攝）

與惠英紅合作感壓力

戴祖儀稱，接到《刑偵日記》的角色「葉朗晴」後，即時不停地做資料搜集：「找一些精神病人的影片，或是相關的戲去看。對手有紅姐、浩信哥，也特意看看他們的作品。」

談到跟前輩惠英紅合作，Joey坦白初期很大壓力：「很緊張，怕自己太新會阻礙拍攝進度，怕她會不滿意我的表現。她很快便入戲，一On Cam就是那角色，只要我Hold住不要嚇親、不要甩對白，很多事也很順利。」

是次朗晴一角跟Joey平時在予人的印象很不同：「我很想身邊人開心，所以從小到大會刻意去做一些很開心的事，說一些令人開心的話，去令他人開心。」她續指：「我未必是一個經常很Positive的人，自己也會有Dark Side及不開心的一面，這給予我一個機會去將這一面釋放兼放大。」

她很開心觀眾能看到她正面、開心的形象：「與此同時也可挑戰到其他不同角色，是一個考驗，我很Enjoy的，不用太單一。」

【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟成樂壇新CP Joey+Oscar跨公司合唱互相欣賞

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

戴祖儀適應力強

Joey指自己的適應力很強：「性格有很大影響，很多小朋友不願意上學，但小時候的我則會一支箭跑去上學。」

她回憶謂：「去外國讀書如是，自己Book好機票、執拾行李等，可能因為我是家姐，從小已較為獨立，很多事都是自己安排，甚至乎很喜歡新環境，面對不同的環境對我來說是件很刺激的事情。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

戴祖儀安慰DSE考生

適逢DSE昨日（7月21日）放榜，Joey憶述當年的情況：「那時的我不懂得選擇，入了自己不喜歡的科目──新聞。爸爸隨口說了讀法律吧，便接受了這挑戰，家人和我都很Chill。」

她感慨指：「學生很多時都只是專注於學業，以致令他們覺得讀書就是一切，其實這世界有很多比讀書多很多的事，就算現時的成績未必理想，但之後不如意的事會更多，所以千萬不要因為這事而灰心，會有不好的事情，但將來也會有更多更好的事情發生。千萬別執著於成績！一氣餒便會輸！」

她又指：「作為一個選錯科且需要到外國升學的前人，正因為選錯科，所以我在外國很開心地過了我的大學生活。選錯科真的不要緊，只要之後在大學的時候慢慢選擇便可。人生就是不停地去犯錯，才會知道自己想要甚麼。」

▲ （IG圖片）

戴祖儀曾遇校園欺凌

童年時的Joey曾慘遭欺凌，「小四時轉校，老師很喜歡我，以致本身校內的學生開始杯葛我。」她謂：「那兩年過得很淒慘，同學們會不與我玩、不跟我說話，長得可愛真的有罪，會有一些語言攻擊。」

過去的經歷令Joey成長，「在小學建立自信心的階段，被一班人杯葛或說一些很難聽的話，對一個小朋友來說是一個很大的影響或陰影。幸運是我比較堅強，沒有跟家人或老師說，自己默默地承受這兩年沒朋友，在校內用膳時會到一個角落內，因為怕被人欺負而在廁所吃三文治。」

她認為：「被人欺凌一般會有兩種去向，一種是自我放棄，慶幸我是發奮圖強類型。君子報仇，十年未晚。你今天欺凌我，數年後我要威給你看。所以之後保持着很堅強的狀態，其實經常都很不開心，想哭。但真的靠這種信念，去捱過了被人欺凌的兩年。」

▲ （曾耀輝 攝）

作為過來人，她很想幫助其他遇上同類經歷的學生：「長大後，我也會特別留意欺凌事件，很多人以為只是在戲內發生的事情，其實在香港真的很常見，幾乎每間學校也有這些事情。」

她分析指：「求學階段未能建立同理心，欺負別人會令自己覺得很威。若然看見這些情況一定會出聲及幫忙，因為我經歷過，我也不想一個小朋友在這階段去諗埋一邊。」

記者：梁樂欣

同場加映：蘇韻姿專訪