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【中伏雪糕】超市買雪糕超崩潰一打開疑似被吃一半　驚見薄冰似發霉：溶化後再冷藏有食安風險

食用安全 13:56 2021/07/21

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有網民在超市買雪糕回家後超崩潰，一打開發現似被人吃了一半。

夏日炎炎，吃雪糕消暑本來是一大樂事，但近日卻有網民在超市買雪糕「中伏」，一打開驚見雪糕只剩一半，甚至疑似發霉，狀甚嚇人。有其他網民認為似曾溶化再冷藏，建議她去退換，事後她向超市反映並已換貨。

事主在facebook群組「香港雪糕關注組」發文並上載相片表示，近日在百佳買了一盒EKSELENCE品牌的「里加黑魔法酒布朗尼家庭裝雪糕」（Riga Black Balsam & Brownie），豈料一打開卻讓她呆了。從相片可見，雪糕似被人吃過，幾乎缺了一半，而且雪糕表面出現白色霜狀物體，疑似發霉。

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帖文一出，引來網民熱議，有人大呼嘔心。有谷友認為雪糕曾經溶化，「應該係溶過再雪返」，也有人提醒事主勿吃，以免身體不適。另外，有人建議事主退錢，也有人表示也遇過同樣的事。其後事主回覆指，已往百佳換貨，選了一個「大牌子」。

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將溶化雪糕再冷藏有食安風險

英國阿斯頓大學生物醫學系講師Amreen Bashir曾經指出，將溶化的雪糕再冷藏有一定食安風險。她更提到2015年美國堪薩斯州托皮卡，有人進食被李斯特菌污染的雪糕後，導致5人住院，3人死亡。這個情況就是發生在雪糕從雪櫃取出解凍後，再冷藏，然後再取出食用。

她解釋，雪糕在室溫下溶化速度快，而含奶、含糖及液體狀的雪糕原料漿是李斯特菌等細菌的滋生溫床。為了避免細菌感染，她建議避免將整桶雪糕拿出去享用，應該以乾淨的匙羹舀起所需的份量後就放回雪櫃。

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責任編輯︰羅嘉欣

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