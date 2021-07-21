【選科攻略】大學生分享4大選科陷阱　勉勵考生以興趣為先：最重要自己鍾意

▲ 大學生勉勵DSE考生，選科應以興趣為先。

2021年中學文憑試（DSE）今日（21日）放榜，考生收到成績後，便要計劃升學路向。有大學生以DSE過來人身份，在網上討論區「Dcard」分享4大選科「錯誤」，以自身經歷勉勵考生。

勉勵考生忠於興趣選科

樓主在文中分享自己當年DSE成績一般，最佳5科考獲21分，「勁嘅大學入唔到，但又未至於讀唔到大學」。她指自己犯下首個錯誤，是認為讀完中六一定要立即讀大學，沒有思考其他出路，

如果當年我肯放下自尊心，選擇重讀中六，或許我下年已成功入讀心儀大學；又或者我可以選擇讀副學士，用另一條路入讀心儀學科。

為了取得學位，樓主勉強選擇自己不感興趣的科目入讀，結果「越讀越唔開心」。她建議考生選科應以興趣為先，「唔好諗住求其揀一科讀住先，之後會鍾意呢科，又或者只為出路去選科」，不然只會覺得讀不入腦，認為讀書是一件苦差。她建議考生參考各大專院校提供的課程，忠於自己的興趣作決定。

選科前做全面資料搜集

樓主指自己犯下第3個錯誤，是選科前沒有做資料搜集。喜歡畫畫和看卡通的她，以往不知道自己有機會成為漫畫家或從事藝術行業，直至讀了一半大學課程才發現有動畫師這個職業，大專院校亦有相關課程。

如果當年我有好好研究，就可以揀一啲自己有興趣又同理想相關的科目，而唔係好似而家咁讀到好唔開心。

選讀有興趣的科目之前，樓主建議考生搜集全面的資料才報讀，「唔好輕易相信佢哋寫出嚟嘅嘢，所有課程都會將自己包裝得好好，寫到天花龍鳳，但到頭來你讀嘅嘢可能根本完全唔係你想像中一回事」。她以自身經歷為例，指自己當年選讀了雙學位課程，後來才發現「中伏」，讀起來十分辛苦及忙碌，「諗起都覺得自己蠢」。

帖文引起不少網民共鳴，網民認同選科應以興趣為先：

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責任編輯：王明芳