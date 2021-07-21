【DSE2021】聖士提反女子中學首名狀元冀讀中大醫科　曾任辯論隊長關心社會：慶幸有讀通識科

▲ 聖士提反女子中學女狀元陳樂融。（林宇翔攝）

文憑試（DSE）今日（21日）放榜，7名狀元分布6校，中西區傳統名校聖士提反女子中學首誕DSE狀元陳樂融，受到任職物理治療師的母親啟發從醫，盼「以生命影響生命」，心儀中大醫科。曾任中文辯論隊校隊隊長的她向來有關心社會，她亦慶幸修讀到現有高中通識科，因該科給予她許多思考空間及有機會闡釋觀點，並相信將來師妹仍可循新聞等途徑培養批判性思維。

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4校包括曾出產會考十優狀元的中西區傳統名校聖士提反女子中學，均首誕DSE狀元。陳樂融在4個核心科目，以及化學、生物及經濟均考獲5**，同時在數學延伸部分M1考獲5級佳績。她對於自己成為狀元感到喜出望外，形容在文憑試奪星與否涉「運氣成分」，故原先無預期哪些科目可奪星，只靠盡力去做的心態。她直言疫情下回校上實體課時間大減，停課初期曾感到迷失，幸好獲教師鞭策、與同學組成溫書小組等，始能適應過來，「最緊要喺唔穩定嘅時勢下懂得適應」。

雖然她沒有經歷過嚴重疾病，但是經常聽到任職物理治療師的母親分享，透過醫治病痛的助人經歷，故受啟發從醫，

搵到一份有意義嘅工作係好重要，你做呢份工應該要感受到『以生命影響生命』，或者盡力幫人，先會做得開心。

她續說，新冠疫情期間見到外國嚴重疫情奪去許多人的性命或患上嚴重後遺症，假若將來本港或全球再面臨重大疫症時，她亦希望出一分力。

本身並沒有報讀外國大學，她指盼留在本港讀醫，多到本地醫院實習，及有助將來工作適應。她曾猶豫選擇入讀中大抑或港大醫學院，但聽聞中大氣氛較為樸素，加上「書院制」讓她有更多機會認識就讀不同科目的人，有助培養社交能力，因此擬入讀中大醫科。

陳同學自中二參加中文辯論隊校隊、中四至五擔任隊長，她形容自己一直有關心社會議題，對於通識科面臨改革、內容大幅刪減，她說即將刪減的卷二延伸回應題，給予她許多空間思考及表達觀點，「好慶幸自己有讀呢一科」。她認為，即使科目改革，學生仍可透過閱讀不同立場的新聞報道，培養批判性思維，

雖然無咗呢科，喺學校培養唔到（批判思維），但可以喺其他地方培養。

對於中文科亦面臨刪減聽說兩卷，她說因自己無考中文口試，故對該卷認識不深，但相信未必要有口試才能訓練說話技巧。

前年多間傳統名校包括陳同學母校亦有學生曾參與築人鏈等活動，她形容近年社會有許多兩極化意見，令社會分裂，

我哋應該尊重唔同意見嘅人，要聆聽、了解佢哋嘅立場先下判斷。

對於本港近年社會事件、港區國安法實施及移民潮等，她坦言眼見近年社會變化，對香港前景感到憂慮，她身邊亦有不少人移民，部分同學選擇在完成考試後移民，但她說：「身為香港人希望香港會變好」，而她在香港長大，家人亦未有移民打算，故她將來亦希望留在香港從醫，

香港係我嘅屋企，喺呢度成長咁多年，都好鍾意呢個地方，唔係好想走。

同場加映：耀中國際學校孖仔成狀元探花，一門雙傑兄赴美UCLA弟留港讀醫：

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記者：馮琪雅