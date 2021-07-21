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【新冠疫苗】網傳打疫苗後身體產磁力可吸鐵羮　化學博士K Kwong親測剖「磁力」真相

食用安全 12:08 2021/07/21

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化學博士K Kwong親身示範，解釋打疫苗後身體產磁力真相。

疫苗副作用一直為人關注，近日網絡上不斷瘋傳有各地民眾打完疫苗後，身體出現「磁力」，可以吸附湯匙、刀叉、剪刀等金屬物品，引起熱議。香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）為此親身實測，解釋身體的「磁力」真相。

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香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）日前在其Facebook專頁上傳影片，表示網上很多人好奇，為什麼打完新冠疫苗後，身體會出現「磁力」，可以吸住鐵匙羮、刀叉等。為此，他準備了鐵匙羮、刀片、叉、萬字夾、毫子、釘等，親身示範。

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K Kwong指出，其實不論有沒有打疫苗都可以做到。原理很簡單，當皮膚表面有少少水份或汗，便可製造霎時間的真空，吸著物件。

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從影片可見，K Kwong將鐵匙羮、刀片、叉及毫子放在胸口前，都可以「吸住」。但如嘗試吸「釘」，因為釘接觸面較少，所以身體無法「吸住」。而且，只要一俯下身，匙羮和叉就會因地心吸力而掉下來，再度證明匙羮和叉並非因磁力而吸住身體。

身體可吸住鐵匙羮、刀片、叉及毫子。

如果有磁力的話，湯匙和叉是不會掉下來的。

他又提到，假如身上的汗或油太多，都是無法「吸住」這些物品的。

身體無法吸住帶有攝石的釘，證明身體沒有磁力。

他又進行更簡單的測試，將帶有攝石的釘，放在胸口上，結果釘馬上掉下來，證明身體沒有磁力。

其實根本無磁力，根本是皮膚上的水份遇上平面光滑的物體，製造了霎時真空，好像吸住。如果有磁力，就幾時都可以吸住。釘沒什麼光滑位可以大面積接觸皮膚，製造霎時真空，所以點到吸不住。

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責任編輯：羅嘉欣

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