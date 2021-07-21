【903拉闊音樂會】叫GOGOVan速遞滿3次即抽獎1次　贏林家謙+姜濤+Jer+Tyson Yoshi拉闊飛

▲ GOGOX舉辦抽獎活動，送出500張拉闊音樂會風火雷電門票。(903官網圖片）

疫情放緩，商台停辦一年的叱咤903拉闊音樂會將會捲土重來，於9月27日舉行《天然養生靈芝呈獻 拉闊音樂會風火雷電【林家謙 x 姜濤 x 柳應廷 x Tyson Yoshi】GOGOX 速遞廣東歌》，顧名思義是由林家謙、Mirror成員姜濤、阿Jer柳應廷，以及Tyson Yoshi 4位萬人迷領軍。

早前Mirror演唱會一票難求，這次加上林家謙及Tyson Yoshi，4子破天荒合作，定必再度掀起撲飛熱潮。而主辦單位之一的香港GOGOX，這次就大搞新意思，會送出500張拉闊音樂會門票，讓樂迷共享快樂。

▲ 由即日起至9月14日，使用GOGOVan及/或GOGO速遞滿3次，可參加抽獎一次。（GOGOX提供圖片）

由即日起至9月14日，只需使用GOGOVan及/或GOGO速遞滿3次，或成為GOGOBusiness客戶增值錢包每3,000元，即可參加抽獎一次，抽獎次數更無上限，回饋一眾用戶。

參加方法非常簡單，用戶只需下載GOGOX手機應用程式，並成功登記為GOGOX用戶，於推廣期內以個人帳戶使用「叫車」及/或「速遞/代買」服務3次，在備註輸入「GOGOX903」，即可參加抽獎一次；完成6張訂單可抽獎兩次，落單次數越多，中獎機會越大。

抽獎結果將於9月16日刊登於GOGOX官網 ，得獎者可於網站查閱結果及領獎詳情。

記者︰黃依情