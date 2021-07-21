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【最後的決鬥】麥迪文賓艾佛力再度自編自演　列尼史葛史詩式大片預告曝光【有片】

娛樂 12:04 2021/07/21

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《最後的決鬥》

麥迪文（Matt Damon）與賓艾佛力（Ben Affleck）在1997年合作寫《驕陽似我》（Good Will Hunting）劇本，並勇奪人生第一座奧斯卡金像獎後，這對好兄弟拍檔相隔24年再度合作自編自演電影《最後的決鬥》（暫譯）（The Last Duel），預告片在今日（7月21日）曝光。

《最後的決鬥》由《異形》（Alien）大導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，故事根據法國14世紀真實歷史最後一場極具爭議的比武審判改編。

除麥迪文與賓艾佛力負責編劇外，並由憑《大老作家》（Can You Ever Forgive Me? ）提名奧斯卡最佳改編劇本的Nicole Holofcener聯合撰寫劇本，為電影加入女性觀點。

故事講騎士Jean（麥迪文飾）與Jacques（阿當戴華 飾）本為出生入死的好兄弟，卻因爲Jean的妻子（祖迪高瑪飾）對Jacques的指控，令兩人決裂。

Jean誓要為妻子討回公道，由於雙方於各執一詞，無法分辨誰是誰非，國王（賓艾佛力 飾）最終決定以比武裁決，將答案交由命運決定，兄弟二人反目成仇展開一場有關背叛與復仇的生死決鬥。

撰文 : TOPick柴犬出動

荷里活 奧斯卡 家庭關係 編劇 導演 電影

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