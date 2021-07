【最後的決鬥】麥迪文賓艾佛力再度自編自演　列尼史葛史詩式大片預告曝光【有片】

▲ 《最後的決鬥》

麥迪文(Matt Damon)與賓艾佛力(Ben Affleck)在1997年合作寫《驕陽似我》(Good Will Hunting)劇本,並勇奪人生第一座奧斯卡金像獎後,這對好兄弟拍檔相隔24年再度合作自編自演電影《最後的決鬥》(暫譯)(The Last Duel),預告片在今日(7月21日)曝光。

《最後的決鬥》由《異形》(Alien)大導演列尼史葛(Ridley Scott)執導,故事根據法國14世紀真實歷史最後一場極具爭議的比武審判改編。

除麥迪文與賓艾佛力負責編劇外,並由憑《大老作家》(Can You Ever Forgive Me? )提名奧斯卡最佳改編劇本的Nicole Holofcener聯合撰寫劇本,為電影加入女性觀點。

故事講騎士Jean(麥迪文飾)與Jacques(阿當戴華 飾)本為出生入死的好兄弟,卻因爲Jean的妻子(祖迪高瑪飾)對Jacques的指控,令兩人決裂。

Jean誓要為妻子討回公道,由於雙方於各執一詞,無法分辨誰是誰非,國王(賓艾佛力 飾)最終決定以比武裁決,將答案交由命運決定,兄弟二人反目成仇展開一場有關背叛與復仇的生死決鬥。