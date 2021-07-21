【DSE2021】從未讀過中學未考過公開試 音樂女生讀職訓局銜接大專從事幕後工作

▲ 公開試成績並非代表你人生的所有成績。

今日DSE放榜，對很多家長來說，DSE和過去的會考應該是大家的歷史吧。不知道有多少個今天的你們仍深受這香港公開試影響？這歷史是否成為你們重要的人生里程碑？還是只不過是一個階段的經歷，不足以影響今天的生活？

我是會考族，當年貪慕虛榮讀理科，因為人人都話出路好，我的成績又讀到（那些年還是不加思索隨波逐流的中學生）。怎料開學的第一天，對着數理化已經心知不妙，完全不是我杯茶，但又不想轉科，不願和我的好友分開（我的好友全是理科生），於是hea住上堂，老師堂上教數，我堂上扮抄筆記，其實在無聊亂寫文章，還頻頻投稿去年青人周報（當年的年青人報紙），這個上堂唔聽書的經驗，卻正正發現我應該是文科人。

好不容易地，捱了幾年到高中公開試，當然成績不會好。不過，我反而慶幸，終於唔使對住啲Phy Chem Bio，亦唔使再做功課，父母亦沒有給我任何壓力要進修。

畢業的時候16歲，我用該大半年時間做義工，和一班外國宣教士去灣仔紅燈區幫助妓女、吸毒者、露宿者以及這些人的家庭，更替這班外國人翻譯。我發覺，那時我才感覺人生真正開始，我可以找到我真正喜歡做和好想認真學習的事情，亦成就了今天從事的青年人工作，熱情至今亦沒有減退。萬估不到的是，那些年上堂不聽書的寫作伎倆，竟然讓我可以在網絡佔一個小小角落繼續去寫作。

或許我是這樣走過的人，公開試並不能定義我，那份成績表不代表我人生的成績表。相反，我自己才是成績單的設計者，你想自己成為一個怎樣的人？想達成什麼目標？有什麼想要完成的事情？這些項目才是你人生成績表的重要科目，如果你了解自己，做你充滿熱誠的事情，你的人生成績表應該不會太差吧。

我從事的青年工作，是接受一些家庭學校搞唔掂，對學科沒有興趣的青少年，幫助他們重拾學習的熱情。我的經驗是，當他們搞好自己的情緒，找到自己的興趣，就算考不考好公開試，他們都能找到適合他們的將來。

最近，就有這位完全沒有讀過中學、沒有參加過公開試但充滿音樂才華的青年，因家庭問題入住我家營地，經過一番改變，最後入讀職業訓練局課程再接上大專，今年剛畢業，已找到一份不錯的媒體的幕後工作，也是他非常喜歡的行業，我替她在這份自訂的人生成績表得到好成績感到非常驕傲。

人生是充滿未知數的，公開試成績並非代表你人生的所有成績，除非你自願把它放在所有事情的第一位。如果今年考試成績落敗，或許是你思考另一張人生成績單的開始。大家不如好好想一想，「你想」追求和完成的人生項目，這才是最應該去努力的「理想」成績表。

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