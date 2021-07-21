【DSE2021】陳小春裕美會考捧蛋　馬浚偉進修增值成港台高層

▲ 陳慧琳及馬浚偉等藝人的會考成績也不標青。

中學文憑試（DSE）今日（7月21日）放榜，有人歡喜有人愁，成績未如理想的學生其實不用愁，回顧一下藝人們於公開考試曾拿過的分數，發現DSE成績單不代表一切！

在未有DSE的會考代，有不少現疹的天后、影帝甚至政協級人馬，當年的會考成績卻都未如理想。事實學業成績未能完全反映一個人的天份，況且事業發展更要看機遇及個人努力。

譬如當年會考只得9分的馬浚偉近年努力進修，現在更升呢為港台高層。另外天后陳慧琳（Kelly）當年的成績也不標青，後來赴外地升學反覓得出路。

【孜孜不倦】馬浚偉因母親患癌世啟發讀中醫 馬仔獲浸大中醫藥學院取錄

▲ 陳慧琳出道幾年己榮升天后。（取自instagram）

樂壇天后

中學就讀玫瑰崗書院的陳慧琳，當年考會只得4分，她之後赴日本升讀高中，之後更獲校長賞識推薦到全球排名第2，位於紐約的Parsons School of Design修讀圖像設計學。

陳慧琳在1995年在娛樂圈出道後，涉足歌影視及廣告界，形象健康的她紅足多年，貴為樂壇天后的Kelly不但於樂壇奪獎無數，於2009年更被世界經濟論壇（World Economic Forum）選為全球200大青年領袖，更是首位香港藝人獲得此世界級獎項。

至於另一樂壇天后容祖兒（Joey）會考只得9分，1999入行的Joey憑一曲《未知》而爆紅，入行第4年已晉身天后級，到現在天后的地仍屹立不倒。

▲ 容祖兒當年會考成績也未如理想。（取自instagram）

會考零分

除「零分裕美」夠經典外，陳小春當年會考同樣「捧蛋」。

本為舞蹈藝員的陳小春以組合「風火海」出道當歌手，之後轉戰影視圈，憑電影《古惑仔》系列演「山雞」一角而爆紅。

另外，小春推出過不少慘情歌，曾經一度hit爆華人地區。近年陳小春專心轉攻內地市場，努力賺人仔外，更獲委任為惠州市政協。

▲ 陳小春早年榮升為政協。

不斷進修

事實成績一時未如理想不用灰心，有心讀書的話，投身社會工作後繼續進修亦有心唔怕遲，馬浚偉便是最佳例子。

馬仔曾公開當年會考僅四科合格的成績，總數為8分，雖然他在「Art and Design」考得A級成績，但卻因家貧決定投身社會幫補家計。

▲ 馬浚偉今年中出任港台高層。（取自instagram）

馬浚偉後來不但成為TVB一線小生近年，更身兼多職，除當演員及歌手外亦策劃舞台劇、當電影編導，同時更不忘進修。

在2019年，當時47歲的馬浚偉報讀北京行政人員工商管理碩士課程（EMBA），翌年透過網上考核成功畢業，圓夢成為大學生。

【虎媽教中文】7歲Jasper玩認字遊戲不懂「力」和「立」 應采兒黑面訓斥︰必須學好中文

▲ 好學的馬浚偉不斷增值。（馬浚偉FB圖片）

同年9月，開始修讀浸會大學中醫藥學院為期兩年的中醫學基礎課程，在今年5月他更出任香港電台創作總監。

馬仔曾接受TOPick訪問，指當年會考成績欠佳，但從不氣餒。他說：「我想講成績和知識是兩件事，希望各位同學不要只看成績，要看知識，自己多年來都是抱著好學態度，一有機會便學習不同事物。」

此外不少藝人的會考成績未如理想，同樣走出自己的成功之路，包括黃秋生、汪明荃等。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：蘇韻芝專訪