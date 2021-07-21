【KO膽固醇】為打疫苗驗身竟發現膽固醇偏高　營養師黃凱詩：熱飲加燕麥糠助降膽固醇

▲ 燕麥糠是燕麥的外皮，水溶性纖維極高，由於已磨成粉末，可塑性很大。

新冠肺炎，對每位地球人來說，都是一場恐怖的噩夢，這是不能否定的，但事情既已發生，怨天尤人，也改變不了事實，或者，嘗試轉用另一個角度看，這段時間，我們有甚麼得著。

最直接看到的，我們多了時間跟家人與毛孩相處；朋友在疫情間，發現在家工作的好處；而我，卻得著了一門搓麵包的手藝，或許，他日，我會當麵包師。

▲ 營養師表示，燕麥中的Beta-glucan，是最能幫助降膽固醇的。（iStock圖片）

近日，由於大家也準備接種疫苗，好些朋友也開始關注自身健康問題，我身邊也不乏朋友緊張起來。人到中年，也未曾做過身體檢查，這次，就變成了推動力——「大件事，我平日也有恒常運動，幹嗎膽固醇也會高企，久久也未能接受到。」

我安慰她︰「只是剛剛超標，不難改寫的。」

她擔心地問︰「真的要吃燕麥嗎？」

我答道︰「可以這樣說，燕麥中的Beta-glucan，是最能幫助降膽固醇的。」

或許，燕麥片煮後形成的漿糊狀不太討好，近日我多建議燕麥脆圈（Cheerios），若果，再加入燕麥糠，發揮的功效更佳。

▲ 燕麥糠是燕麥的外皮，水溶性纖維極高，加入熱飲或製作肉丸肉餅，都十分方便。（本報資料圖片） ▼ 點擊圖片放大 +2

原來，很多朋友也不認識燕麥糠，其實它是燕麥的外皮，水溶性纖維極高，由於已磨成粉末，可塑性很大，最簡單的吃法，是直接加入熱飲或穀類早餐中，有些人更利用它吸水的特性，用來炮製肉餅或肉丸，能保持食物的濕潤度。不過要留意，建議每天用二分之一杯分量，方能發揮最大功效。

若你還是不愛燕麥類，中國冬菇、日本舞茸和海藻海帶等，也能為你帶來Beta-glucan呢！

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）