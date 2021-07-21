【加工陷阱】實測36款食物常溫放兩年不發霉　營養師媽媽：8成食品是超加工食物

▲ 營養師媽媽實測36款食物常溫存放兩年，不發霉且完好無缺。

Pizza漢堡是不少人最愛，除了暗藏高脂陷阱外，所含添加劑之多可能超乎想像。英國有網民最近在TikTok分享一段影片，展示在常溫儲存1至2年下，多款食物如薯條、Pizza、炸雞等仍然完好無缺，毫無發霉跡象。

據《紐約郵報》報道，來自英國埃塞克斯郡的女網民Elif Kandemir日前在TikTok分享一段影片，她表示自己的媽媽是一名營養師，收集了至少36款食物，並在常溫下儲存了1至2年。日前她就拍片打開抽屜，展示盒中各款食物情形：

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Kandemir表示，媽媽收集這些加工食物，是為了研究現代人肥胖問題，結果顯示全英國8成人常吃的食品，都是超加工食物（ultra-processed foods），而他們可能對此並不知情。影片引來網民關心，吸引逾330萬人次瀏覽。

何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

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註冊營養師陳國賓（Leslie）曾受訪表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出愈來愈多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

對於研究所指大量生產的麵包亦屬「超加工食品」之一，Leslie認為，由於不少麵包生產商為了提高生產速度及生產量，以及保持產品質量，在中央工場製作時會加入大量添加劑，例如加入膨脹劑以增加發酵速度：

這些加工麵包大多是機械式生產，所以其製作過程與我們聯想有很大出入，而這些加工工序令其營養價值遞減。

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責任編輯：羅嘉欣