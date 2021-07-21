【打針抽獎】東瀛遊「打完針開心去旅行大抽獎」明接受登記　送1年免費入住大阪溫泉酒店

▲ 東瀛遊「打完針開心去旅行大抽獎」明接受登記。

EGL東瀛遊宣布推出「打完針開心去旅行大抽獎」，於7月22日至9月15日期間於東瀛遊網站開放登記。所有完成新冠疫苗接種的香港市民均可參加，抽獎活動送出獎品達1843份，獎品總值超過港幣200萬元。

東瀛遊表示，是次舉辦『EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎』活動，期盼為支持世界各地儘快通關，予接種疫苗人仕盡情享受期待已久的旅行，藉此復甦旅遊業，同心抗疫。











超級大獎為一年免費入住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩溫泉酒店及沖繩逸之彩温泉度假酒店，更送出多份豐富獎品，有機會贏取日本機票酒店套票、郵輪旅遊禮券及日本旅行團旅遊禮券等。

得獎結果將於9月24日在抽獎網站公布及稍後在本地報章刊登，所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼或電郵獲個別通知。每名合資格參加者可獲得一次抽獎機會，任何重複登記將不予受理。領取獎品時，得獎者必須出示香港身份證正本及香港衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及或電子記錄以作核實身份之用。

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責任編輯：林卓昕