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【鬼同你住】太保將凶宅變劏房出租　陳果新戲諷刺樓市啜核金句

娛樂 12:50 2021/07/21

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黃又南戲中演地產經紀。

繼《餃子》、《紅VAN》及《三夫》後，導演陳果新戲《鬼同你住》借鬼故事批判香港樓市荒謬，日前發放全員版海報及終極版預告。

陳果繼續頑童本色，將「同鬼住恐怖？定無屋住恐怖？」發揮得淋漓盡緻，預告中不乏啜核金句，例如炒家袁生（龍天生飾）對香港地產感慨：「你死，香港地產都未死！」又南發揮經紀本色，信心十足：「無錯，香港點會冧？」

預告片中又有地府閻王罔顧法紀，就地契期限問題擅自刪改了999年土地擁有權，大爆抵死金句：「香港法律最偉大嘅地方，就係可以改來改去！」嬉笑怒罵，極盡諷刺能事。

《鬼同你住》

《鬼同你住》全片亦狂爆金句，人人有份。飾演無良業主、將凶宅劏十房出租的太保，認為香港有樓無人住，亦有人無樓住，大罵：「東方之珠？豬嘜個豬！」又斷言：「香港人怕沒地方住，多過怕鬼！」

小巴司機兼炒家龍天生為炒樓，對凶宅毫不忌諱，認為人都有一死，為何要用負面態度去睇？發表炒家必贏秘訣：「炒樓不應太理智！」而又南上司艾威也怕收數佬多過怕鬼，因為：「鬼不會殺人，只會嚇人！」

李麗珍戲面對分身家的無情姊弟。

面對不理母親死活、只想賣別墅分身家的無情姊弟，李麗珍感嘆：「或者，做鬼仲開心？」《鬼同你住》拍凶宅鬼故事之餘，亦借鬼諷今，痛擊香港地產怪奇景況，言之有物。 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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