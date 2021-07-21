【反式脂肪】三合一咖啡奶精含反式脂肪　營養師：長期飲不利心血管增壞膽固醇

▲ 三合一咖啡的奶精成分含反式脂肪，註冊營養師周詠苑不建議長期飲用。

Janet傳來一幅圖，問︰「我喜歡喝這款咖啡，看過營養標籤，熱量約70卡路里，脂肪只有2克，糖份也看似不多呢！是否可每天飲用？」她說的，是一款三合一咖啡。

「從數字上看，脂肪確不高，熱量也不過等同一小片方包的分量，但不建議你長期或每天飲用。」我答。

Janet傳來驚訝的表情符號，說︰「但我早前向你請教如何選購餅乾及麵包，你說重點要比較當中的脂肪含量，因為減磅期間，應以低脂肪、低熱量為首選條件。」

「沒錯！但別只著眼於脂肪的多少，也要留意脂肪的種類，三合一咖啡的奶精成分含反式脂肪！」我答。

Janet回應︰「不！你看看，這個反式脂肪含量為『0』呢！」

三合一咖啡所含的奶精，並非真正牛奶成分，奶精又稱植脂末，一般由葡萄糖漿、氫化植物油、酪蛋白，並加入其他食物添加劑合成；當中的氫化植物油，乃反式脂肪來源。

▲ 註冊營養師周詠苑建議，轉用咖啡粉，加入低脂或脫脂奶，按需要加入咖啡糖或代糖。（iStock圖片）

「事實上，據香港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每百克含不多於0.3克反式脂肪的食物，可在標籤上標示其反式脂肪為「0」。」我再補充︰「要知道，長期攝取反式脂肪不利心血管健康，會增加身體壞膽固醇，更同時降低好膽固醇水平，尤其你也有高膽固醇的情況，必須注意！」

Janet傳來失望表情符號，我安慰她︰「放心！我不是反對你喝咖啡，尤其很多都市人每天都需依靠咖啡充電；你可轉用咖啡粉，加入低脂或脫脂奶，按需要加入咖啡糖或代糖。你也可到咖啡店，選擇Latte（鮮奶咖啡）或Cappuccino（泡沫咖啡），落單時向店員提出要脫脂奶就行。」

「可以嗎？太好了！」

「如此一來，還可鼓勵你習慣每天喝牛奶，補充一下每天流失的鈣質。」

「知道！我也明白年紀大應要補充鈣質……」

「別對號入座，大家過了25歲後，鈣質也正在流失呢！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）