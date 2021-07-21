【著數優惠】戶戶送夥DONKI屯門店限時優惠　直送獨家愛媛縣產品兼享折扣

▲ 戶戶送將聯同DON DON DONKI帶來獨家愛媛縣產品，並送上限時優惠。

DON DON DONKI全港最大分店已經登陸屯門市廣場！作為獨家外送合作夥伴，戶戶送將聯同DON DON DONKI為屯門顧客帶來獨家的愛媛縣產品，並送上限時優惠，將日本風味直送你家。

DON DON DONKI屯門市廣場店將於每月推廣一個日本地方的土產美食，而本月打響頭炮的就是愛媛縣。愛媛縣位處瀨戶內海一帶，得天獨厚的自然環境孕育出多種特產，如檸檬、蜜柑、柚子、梅子等新鮮生果，以及各樣海產和矜貴的黑毛和牛「伊予牛」。

獨享蜜柑橙汁9折

DON DON DONKI屯門廣場店將獨家發售多款充滿愛媛縣風味的產品，顧客亦可於戶戶送平台購得，兼享九折優惠，部分特色產品包括：愛媛蜜柑橙汁(780ML)、手延柚子素面(200G)、初雪盃七折小梅梅酒(500ML)、世起抹茶朱古力大福(160G)。

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除此以外，DON DON DONKI屯門市廣場店還有多款獨家生活百貨產品，同時於戶戶送平台上供應，包括SENKA亮白潔淨護膚福袋（$99）、妮妮打兔仔口罩12片裝 + Tote bag限定套裝（$149）、蠟筆小新 X PatPat怪獸口罩30片裝 + Tote bag限定套裝（$187）。

與此同時，DON DON DONKI亦正於戶戶送進行獨家「DON然要買」活動，每星期為顧客精選必買產品。今期推介之選有卡樂B堅脆薯片輕鹽味（65G）（$12.8）、腐皮烏冬碗麵 （166G）（$10）、金芝麻醬 - 粗粒（250ML）（$25）、唧唧支裝貓小食80g - 吞拿魚（化毛球）X 3（$75）、Pantene輕感柔順洗髮護髮套裝（$70）等。

將推熊本、和歌山產品優惠

屯門除有最新的DON DON DONKI分店外，戶戶送上月亦開設新界首間「戶戶小廚」，將豐富多樣的餐飲選擇引入該區。「戶戶小廚」屯門新店將獲主打傳統港式車仔麵的永年士多及韓式快餐店李家Lee's Chicken加盟，同時還迎來Pirata Group帶來Pici及The Pizza Project兩個品牌。現時，無論是美食或生活百貨，屯門顧客都可享受方便快捷的外送服務。

未來還有熊本及和歌山的產品推廣活動，不想錯過的話，就要密切留意上戶戶送平台！

記者：王嵐