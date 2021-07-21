【無牌按摩院】國安處處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩院　4名被告包括2名按摩師保釋候訊

▲ 被告李亦晴（右）及元秋香（左）未有律師代表，案件押後再訊。（林欣樂攝）

國安處處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩院，警方於涉案按摩院拘捕數人，其中3女1男被控管理或經營賣淫場所及無牌按摩院等罪，案件今（21日）於東區裁判法院再訊。其中2名女被告未有律師代表，4人暫時毋須答辯，案件押後至9月1日再訊，待2人聘請私人律師，各被告續准保釋候訊。

4名被告為女按摩師李亦晴（36歲）、報稱無業的越南籍女子元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業漢胡炳雄（61歲）。4人分別被控管理賣淫場所、經營賣淫場所、管理沒有有效經營牌照的按摩院及經營沒有有效經營牌照的按摩院共6罪。

▲ 涉經營賣淫場所及無牌按摩院的男被告胡炳雄（右）。（林欣樂攝）

首兩名被告表示已聯絡律師，但今天暫未有律師代表。第4被告胡炳雄的代表律師則指，收到過千頁的文件，並需時翻譯，建議直接押後3個月；控方確認4名被告暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至9月1日再訊，待首兩名被告聘請私人律師，屆時第4被告可再申請押後案件，各被告續准保釋候訊。

元及張分別被控於2020年10月28日及11月5日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室管理上址作經營賣淫場所。李及元則同被控於2021年3月19日，在同一地點管理上址賣淫場所及無牌按摩院，即Viet Spa。

胡則被控兩罪，指他於2020年10月28日至2021年3月19日，在同一地點經營賣淫場所；並於2020年12月2日至2021年3月19日，在同一地點經營無牌按摩院，即Viet Spa。

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記者：林欣樂