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【東京奧運】政府無意購入世界盃轉播權　徐英偉：暫未有國家奧運代表隊訪港安排

社會 13:07 2021/07/21

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民政事務局局長徐英偉。（陳永康攝）

東京奧運後日（23日）開幕，民政事務局局長徐英偉在立法會上表示，政府購入奧運轉播權，主要考慮到疫情，本港所有廣播機構都停止洽購轉播權，才作出特殊安排，但為保障市場競爭環境，無意再購入其他大型賽事，包括北京冬季奧運會及世界盃等的轉播權，而據他了解香港電視廣播有限公司已購入北京冬奧的播映權。他又提到，視乎疫情的發展，暫時未有國家奧運代表隊的訪港安排。

徐英偉又指，得悉東京奧運村相繼有人確診，當局會觀察發展，確保本港運動員有足夠支援，又強調所有本港運動員已完成接種新冠疫苗。他又稱，未來本港舉辦大型體育賽事，可能會要求入場的觀眾必須接種疫苗。

問及本港會否成立免費體育台讓年輕人觀看。徐英偉說，今次購入東奧轉播權，會要求廣播機構製作更多推廣本地體育的節目，為期12個月。他相信有更多推廣本地體育的節目，對普及化、盛事化及精英化都有幫助。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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