【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂身亡案續審　美容院東主指一向沒有聘用麻醉師

▲ 美容院東主周紹文。（資料圖片）

體重近250磅的拉丁舞女導師早年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生日前否認誤殺罪受審，案件今（21日）於高等法院續審。涉案美容中心女東主今續作稱時指，中心一向進行手術時均沒有聘用麻醉師，唯一一次是早年被告為1名需長期服藥的客人抽脂時，被告才決定需聘用麻醉師。

涉案美容中心重生植髮中心的女東主周紹文今作供時確認，美容中心的手術室內備有氧氣機及除顫機等急救用品。周又供稱美容中心所聘用的職員之中，除了3名註冊醫生外，尚有兩名職員均備有助理護士資格。

周又承認美容中心一向進行手術時，均沒有聘用麻醉師，唯一一次是早年被告為1名客人進行抽脂手術，而該客人需長期服藥，一般情況下被告並不會接長期病患客人，在為該客人動手術時，被告就有聘用麻醉師。周又憶述該客人身形肥胖，體重約200多磅，她當時是進行腹部的抽脂手術。

周又指聘用麻醉師的費用約4,000元，費用由美容中心支付。周在該次手術中亦全程在場，而麻醉師亦有出席完整3小時的手術，客人在麻醉師離開前已甦醒。周又指一般客人在關掉麻醉機後3秒內便會甦醒，醫生亦會告知客人手術已完成，客人會有回應。案件下午續審。

涉案被告關孝孜（38歲）被控1項誤殺罪，控罪指被告於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩（32歲）。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝