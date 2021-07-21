【社交發展】4歲男童患社交障礙難結識朋友　靠圖書學互動發起眾籌回饋學校

▲ 英國一名4歲男童患社交障礙，但從學校圖書角的書本中，學會了如何與別人相處。他和媽媽發起眾籌，希望回饋學校。

小朋友在開始上學後，會逐漸學習社交和溝通技巧。英國一名4歲男童患有社交障礙，不過學校的圖書角令他獲益良多，從書本中學會了如何跟同學溝通和相處。為了回饋學校，他透過眾籌，將收集到的捐款為圖書角添購新書。

▲ 4歲男童Thomas Maddison為學校眾籌添置新書。（GoFundMe圖片）

疫情拖慢兒子的社交發展

據《英國廣播公司》報道，來自英國什羅普郡（Shropshire）的4歲男童Thomas Maddison，社交發展較其他同齡小朋友遲緩。其媽媽Susie Thurgood指在疫情的影響下，兒子要結識朋友變得更加困難。

不過媽媽形容學校的圖書角「對兒子的發展非常重要」，因為它是一個令Thomas感到安全的地方，

在這些書本中，他閱讀到有關社交的故事，繼而從中學會了如何與其他小朋友互動。

為了回饋學校，Thomas挑戰步行5公里到學校，發起眾籌為圖書角增添新書，目標是籌得400英鎊（約港幣4,230）。最後Thomas以步行和踏單車的形式回到學校，沿途由媽媽陪伴，最後成功籌得920鎊（約港幣9,740），超額完成。校長為Thomas的努力感到自豪，並感謝他為學校作出寶貴的貢獻。

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4至6歲的兒童發展

根據衞生署家庭健康服務的資料，幼兒在2至3歲時社交上會有明顯的進步。在與同伴相處的過程中，漸漸學習到簡單的社交技巧。家庭健康服務提醒家長，如果小朋友在5歲時出現以下情況，應請教醫護人員：

在行為舉止上過於帶攻擊性

過於害羞，膽小或情緒不穩定

上課時明顯地比其他同學容易分心和不專心

對其他小孩不感興趣，也不參與別人的遊戲

在家或在學校不能聽從指示

未能複述簡單的事情

未能用成人般的句子表達

說話不清楚如發音不清楚、口吃等

學習一些概念時有顯著的困難

體能活動顯得笨拙

用筆或簡單用具時顯得笨拙

視力或聽覺不佳

在學校有其他學習或問題

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責任編輯：王明芳