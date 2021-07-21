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【瘦身陷阱】酒精愈高熱量愈高易致肥　營養師教你計算酒類卡路里【內附計算教學】

保健美顏 16:09 2021/07/21

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究竟哪款酒類的熱量較低，其實應要考慮自己所飲用的分量，就由註冊營養師周詠苑來教你計算每款酒類的卡路里吧！

「減磅期間，是否一定不可喝酒？」減磅新丁Vicky問我，「我可減少進食其他食物以換取『配額』呢！」

我答道：「酒精與碳水化合物、蛋白質等營養素不同，它並非我們身體所需，這額外攝入的卡路里，會變成脂肪儲存體內，所以多喝酒的話會致肥。不過，我明白不少減磅戰友因工作或應酬而要喝酒，你也是嗎？」

酒精濃度愈低的，卡路里也相對較低，所以啤酒應是酒精類熱量最低的。（iStock圖片）

Vicky吞吞吐吐說道︰「其實……也不是應酬需要，只是習慣每晚也喝點酒吧！中菜配啤酒、西餐點紅酒、日本菜則會選清酒，習慣一時難以改變，我曾嘗試戒掉，誰知晚上難以入睡，結果放棄了……哪款酒的熱量較低？喝紅酒較佳嗎？」

我鼓勵她︰「明白！要改變習慣並非即時做到。事實上，酒精濃度愈低的，卡路里也相對較低，所以啤酒應是酒精類熱量最低的。」

Vicky目瞪口呆︰「啤酒？人人都說喝啤酒會有『啤酒肚』，減磅必戒啤酒！」

清酒的酒精含量為16%，相對熱量也高。（iStock圖片）

我笑說︰「一般啤酒約含4-5%酒精，紅酒、白酒約含11-13%酒精，梅酒、清酒含14-16%，威士忌、白蘭地為40%，至於茅台、高粱酒的酒精濃度，則為50%以上。所以，以相等分量計的話，啤酒所含熱量屬最低。」

Vicky笑說︰「放心！我不喝茅台的。」

「究竟哪款酒類的熱量較低，其實應要考慮自己所飲用的分量，我來教你計算每款酒類的卡路里吧！」我說。

1、以一罐330毫升啤酒為例，酒精含量5%，每克酒精含7卡路里，所以它的熱量為330×5%×7=115卡路里。

2、以一杯125毫升分量紅酒計，酒精含量12%，所含熱量為125×12%×7=105卡路里。

3、以一瓶300毫升分量清酒計，酒精含量16%，所含熱量為300×16%×7=336卡路里。

註冊營養師周詠苑表示，在營養角度上，紅酒因含抗氧化營養「白藜蘆醇」，故她推薦喝紅酒為佳。（iStock圖片）

「當然，在營養角度上，紅酒因含抗氧化營養『白藜蘆醇』，如必要選擇的話，我會建議你選紅酒。」

Vicky沉默了一會，突然茅塞頓開︰「對！喝啤酒，我一下子至少要喝掉三罐，但喝紅、白酒的話，我會一口一口慢慢細味，我知道應怎麼選了！」

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