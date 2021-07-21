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【兩台大戰】TVB以智能愛人+我家無難事搶收視　張錦祥黃亞保《煮戰》做真人騷

娛樂 14:13 2021/07/21

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TVB在本周因播出東京奧運，黃金時段只有《刑偵日記》播出，但在8份則會重推兩線劇集，當中包括以李佳芯主演以AI為題材的劇集《智能愛人》以及影后鮑起靜的溫馨惹笑劇集《我家無難事》。
綜藝節目則有兩大名廚張錦祥及黃亞保再合作、培養廚藝接班人的《煮戰》。

李佳芯、陸永、馮盈盈主演的劇集《智能愛人》，將於8月3日（周二）晚首播，首周因要配合奧運節目，由8月3日至8月6日於晚上10時15分播映。至8月9日起回復晚上9時30分播映。

《智能愛人》由資深製作人陳翹英、梁崇勳監製及編審，主演包括：李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美恩、盧宛茵、蔣志光、泰臣、C君及簡淑兒等。

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李佳芯挑戰飾演人工智能機械人，演出都被大讚自然到位，非常搶眼。因應劇情需要，Ali會以多個驚喜造型登場，例如美少女戰士、古裝俠女和女僕等等，非常破格。陸永首當男主角，與兩大女神李佳芯和馮盈盈展開一段三角關係，陸永盡情發揮喜劇細胞，大放笑彈。

至於《我家無難事》於8月9日起逢星期一至五晚上8時30分播映。該劇由鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠、楊明、王君馨、車婉婉、徐榮及黃嘉樂等主演，並由王心慰監製及林麗媚編審。

鮑姐飾演單親母親郭羅美蘭，跟大仔郭得勤(馬德鐘飾)，二女郭得寶（車婉婉飾），三子郭得明（楊明飾，團結一家人對抗外敵。

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影后鮑起靜演風趣幽默的「非一般」母親，角色有別於傳統母親形象，思想較開放，以另類方式來教養子女。馬德鐘父子檔上場，兒子分演同一個角色的成人及年輕版，成為劇集大亮點。楊卓娜將會飾演年輕版鮑起靜、簡淑兒飾演年輕版車婉婉、梁舜燕孫兒阮浩棕飾演年輕版關禮傑。
   
另，《煮戰》於8月23日起逢星期一至三晚上10時30分播映，兩位大廚Ricky張錦祥及保哥黃亞保為推廣煮食文化及培養廚藝接班人，於《煮戰》化身成隊長，帶領廚壇新秀接受一個又一個考驗，以味道交鋒！

節目以真人騷形式進行，Ricky和保哥兩位隊長將會挑選廚藝精英隊員，然後就每集的主題食材或指定任務進行廚藝對壘、互相挑戰。評審團將會由飲食界名人及演藝紅星組成，為兩隊的完成作品評分，最終累計分數最高的一隊將會成為總優勝隊！

同場加映：李佳芯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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