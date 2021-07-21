  • 28°C
香港時間 : 2021721日 (週三) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2021】聖士提反女狀元溫書不忘煲韓劇有睇《大叔的愛》　受Mirror拼搏精神感染：想學佢哋為目標奮鬥

社會 13:51 2021/07/21

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

文憑試今日（21日）放榜，7人考獲7科5**成為「狀元」，中西區傳統名校聖士提反女子中學首誕DSE狀元陳樂融，在疫情下備戰文憑試亦曾感到迷失，除獲同學、教師支持等，她分享平日亦愛看韓劇及彈琴減壓，「唔會因為溫書而無咗娛樂」，她亦受到本地人氣偶像組合Mirror為夢想拼搏的精神感染，考試後亦有追看其成員參演的本地電視劇《大叔的愛》。

陳同學今早回校放榜後分享，受其母親影響，希望入讀中大醫科，將來「以生命影響生命」，學業以外，她亦積極參與課外活動，如透過中文辯論隊，留意高中通識科及移民潮等時事，詳情即看：【下一頁】

此外，她亦曾替初中生補習、自中二起擔任班會主席直至畢業，同時有學鋼琴及長笛，均考獲8級。

陳同學坦言，疫情初期停課曾感迷失，亦擔心染疫或考試延期等，她分享自己的減壓方法是彈琴、聽k-pop、看韓劇和綜藝等。除了留意韓星，她亦形容本地組合Mirror的努力過程很勵志、熱血，「我覺得佢哋好努力去實現夢想，佢哋付出嘅汗水同淚水不足為外人道，經過多年努力、出咗道都唔知會唔會成功，繼續堅持夢想拼搏。」她說：

我都好想好似佢哋咁，為自己嘅目標奮鬥。

該校校長周維珠形容，陳同學是一名認真對待學習的學生，並且能在學校把握機會、充分發揮自己，其學習成績一向優良、預測成績亦不俗，但強調校方從不期望學生能在公開試奪得多少粒星，

我哋對同學嘅期許係，凡事盡力而為，盡咗力自然會做得好、無愧於心，相信用呢個態度去做任何事，都會做得好。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

相關文章

【DSE2021】聖士提反女子中學首名狀元冀讀中大醫科　曾任辯論隊長關心社會：慶幸有讀通識科
今日 11:56
【DSE2021】聖士提反女子中學首名狀元冀讀中大醫科　曾任辯論隊長關心社會：慶幸有讀通識科
【2021DSE】「超級狀元」趙爾納靠跳K-pop唱歌紓壓　父母：課外活動佔他生活一半時間
今日 11:10
【2021DSE】「超級狀元」趙爾納靠跳K-pop唱歌紓壓　父母：課外活動佔他生活一半時間
【昔日狀元】上屆狀元放榜前亦曾考慮做教師護士　籲考生多手準備減壓
今日 00:01
【昔日狀元】上屆狀元放榜前亦曾考慮做教師護士　籲考生多手準備減壓

你可能感興趣

【DSE2021】聖士提反女子中學首名狀元冀讀中大醫科　曾任辯論隊長關心社會：慶幸有讀通識科
今日 11:56
【DSE2021】聖士提反女子中學首名狀元冀讀中大醫科　曾任辯論隊長關心社會：慶幸有讀通識科
【2021DSE】「超級狀元」趙爾納靠跳K-pop唱歌紓壓　父母：課外活動佔他生活一半時間
今日 11:10
【2021DSE】「超級狀元」趙爾納靠跳K-pop唱歌紓壓　父母：課外活動佔他生活一半時間
【昔日狀元】上屆狀元放榜前亦曾考慮做教師護士　籲考生多手準備減壓
今日 00:01
【昔日狀元】上屆狀元放榜前亦曾考慮做教師護士　籲考生多手準備減壓
聖士提反女子中學 DSE Mirror 大叔的愛 中西區 記者 電視劇

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】