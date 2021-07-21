【DSE2021】聖士提反女狀元溫書不忘煲韓劇有睇《大叔的愛》　受Mirror拼搏精神感染：想學佢哋為目標奮鬥

文憑試今日（21日）放榜，7人考獲7科5**成為「狀元」，中西區傳統名校聖士提反女子中學首誕DSE狀元陳樂融，在疫情下備戰文憑試亦曾感到迷失，除獲同學、教師支持等，她分享平日亦愛看韓劇及彈琴減壓，「唔會因為溫書而無咗娛樂」，她亦受到本地人氣偶像組合Mirror為夢想拼搏的精神感染，考試後亦有追看其成員參演的本地電視劇《大叔的愛》。

陳同學今早回校放榜後分享，受其母親影響，希望入讀中大醫科，將來「以生命影響生命」，學業以外，她亦積極參與課外活動，如透過中文辯論隊，留意高中通識科及移民潮等時事，詳情即看：【下一頁】

此外，她亦曾替初中生補習、自中二起擔任班會主席直至畢業，同時有學鋼琴及長笛，均考獲8級。

陳同學坦言，疫情初期停課曾感迷失，亦擔心染疫或考試延期等，她分享自己的減壓方法是彈琴、聽k-pop、看韓劇和綜藝等。除了留意韓星，她亦形容本地組合Mirror的努力過程很勵志、熱血，「我覺得佢哋好努力去實現夢想，佢哋付出嘅汗水同淚水不足為外人道，經過多年努力、出咗道都唔知會唔會成功，繼續堅持夢想拼搏。」她說：

我都好想好似佢哋咁，為自己嘅目標奮鬥。

該校校長周維珠形容，陳同學是一名認真對待學習的學生，並且能在學校把握機會、充分發揮自己，其學習成績一向優良、預測成績亦不俗，但強調校方從不期望學生能在公開試奪得多少粒星，

我哋對同學嘅期許係，凡事盡力而為，盡咗力自然會做得好、無愧於心，相信用呢個態度去做任何事，都會做得好。

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記者：馮琪雅