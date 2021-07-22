【尖子透視】參加辯論訓練口才勤做練習　11歲男生越級挑戰TOEFL Junior考滿分

▲ 小六男生Henry於TOEFL Junior考獲滿分，他指靠平日多閱讀、多做練習，而加入辯論隊亦有助學習英文。

喜歡向難度挑戰的小六男生劉晉謙（Henry）英文科成績出眾，他在第三次呈分試除作文外，其他部分均考獲滿分。Henry透露，自己閒時會花時間做程度較深的英文練習，而他的努力並沒有白費，在小六時越級挑戰國際認可的英語能力測試TOEFL Junior，考獲900分滿分，程度相當於中三。

▲ Henry表示最喜歡英文科和數學科。（鄭樂晴攝）

年僅11歲，就讀保良局香港道教聯合會圓玄小學的Henry，給予人一種成熟穩重的印象。班主任形容他是個獨立、做事妥當和可靠的學生，上課時非常專心，英文科和數學科成績尤其突出。

獲老師推薦加入英文辯論隊

好學的Henry指，自己喜歡接受挑戰，在升小六時獲老師推薦加入英文辯論隊。他認為這是一個良好的機會讓自己學習英文，不但能夠訓練思考，同時可以練習對話。Henry亦特別享受當中的準備過程，

辯論最重要是做資料搜集，找一些有用的論據。我多數會去圖書館搜集資料，而我自己本身很喜歡閱讀，中、英文書也喜歡看。

▲ Henry有時間便會到圖書館借書。（鄭樂晴攝）

除了為辯論比賽作準備，Henry指平日也會經常去圖書館借書。他特別喜歡看小說、數學書，以及關於電腦編碼的書。他解釋因為學校曾經教授過電腦編碼，自己對這方面非常有興趣，因此會借書參考和學習。

做程度較深的練習提升語文能力

談及到溫習心得，Henry指由小一開始，媽媽會為他購買程度較深的英文練習。在功課較少的日子，或有空閒時間便會做練習。他直言對此並不感到有壓力，反而要感謝媽媽，因為覺得這些練習能幫助自己進步，亦是一種學習方式。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

對於TOEFL Junior考試，Henry形容自己以平常心面對。由於沒有特定的溫習範圍，所以他會從生活中學習英文，例如看電視會選擇英文台訓練聆聽，亦靠平日多做英文練習，令自己在考試中更得心應手。小六的他在做初中程度的英文練習時難免會出錯，但Henry說最重要是從錯誤中學習。

有時候可能會做錯，但是大家都會從錯誤中學習，所以我覺得犯錯也沒有所謂，只要改正後再記住，以後不再犯錯已經可以了。

▲ 聖保羅書院是Henry的首選中學。（受訪者提供）

中學升讀聖保羅書院

努力付出總會有收獲，Henry不僅在TOEFL Junior考獲滿分，他於第三次呈分試英文科同樣獲得優異成績。其中作文拿到98分，其他部分包括聆聽、閱讀和說話，均考獲滿分。

現時Henry獲得他的首選中學——傳統名校聖保羅書院取錄。Henry指除了校舍吸引，校園設施豐富以外，聖保羅書院的課程程度較深，所以適合喜歡向難度挑戰的自己。

其實學習一定要靠自己，多看書，盡量多做練習，這樣就可以增加自己的知識。

同場加映：女兒小學畢業即赴英國寄宿 好爸爸分享揀校心得助女兒入讀法律系

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：鄭樂晴