【最壞身教】書展掃完補充練習搭的士　母促兒勤操練被拒︰係咪想做的士司機？

▲ 有媽媽督促兒子做補充練習被拒，怒斥兒子「係咪想做的士司機？」

一連7日的「香港書展」已於昨天（20日）圓滿結束，有家長趁書展大手入貨，不少得掃童書及補充練習。近日有任職的士司機的網民於社交媒體分享，有母子在書展買完補充練習後搭的士，媽媽在車上督促兒子勤操練，卻遭兒子拒絕，因而怒斥他「係咪想做的士司機？」引起網民討論。

斥兒子不做練習揸的士

該名的士司機上周四（15日）於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，當日是書展舉行的第二天，他指在灣仔接載了一對母子上車，估計他們剛去完書展。他形容媽媽操「唔鹹唔淡嘅廣東話」，她在車上叫兒子要做補充練習，不過兒子不想做。的士司機寫道︰

個阿媽話係咪想做的士司雞（機）？我話有個的士牌唔通又話你聽？

網民︰難聽過粗口！

樓主似乎不忿媽媽所言，有感她看不起的士司機這份工作。不少網民批評媽媽的言行，認為媽媽做了很壞的身教，有網民表示，「咁樣教仔難聽過粗口」、「呢句說話根本係一種言語羞辱，完全無法接受」。另有網民指，有大學生、有正職的專業人士等兼職揸的士，並不完全為錢。

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不過，亦有網民覺得樓主太多管閒事，留言「玻璃心」、「人哋教仔又關你事」。其中一名網民有感家長望子成龍很正常，「有得揀我諗有啲司機都唔會揸的士，更何況係自己仔女」。

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責任編輯：王明芳