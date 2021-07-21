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【東京奧運】信和3商場奧運期間推多項活動　包括前國家女排成員孫玥教練班及直播開幕禮

社會 14:07 2021/07/21

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信和3商場奧運期間推多項活動，包括前國家女排成員孫玥教練班及直播開幕禮。（信和集團提供）

距離奧運揭幕還有最後2日，信和集團3個商場在奧運期間推出多項主題活動、直播開幕禮及重點賽事，另推出多項購物優惠獎賞。商場亦會與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會合作舉辦奧運展覽，展出奧運火炬、奧運運動員戰衣及奧運特別版郵票。

信和集團今（21日）表示，於7月23日奧運揭幕禮當日，奧海城將聯同TVB多位演藝人舉辧《全城齊睇奧運開幕式》，與市民迎接奧運開幕。另一方面，市民在觀賞ViuTV的奧運節目時，亦有機會贏取商場優惠。

信和旗下屯門市廣場、奧海城及荃新天地將舉行多項奧運活動。（信和集團提供）

奧運舉行期間，信和旗下三個商場，屯門市廣場、奧海城及荃新天地亦會舉辦「體壇盛事共融派對」，招待基層家庭、少數族裔家庭及市民一起欣賞賽事，以及體驗由前國家隊女排隊員孫玥指導的排球訓練班，由曹星如前教練教授拳擊技巧，以及今屆才納入奧運的新項目如3X3籃球及滑板等運動項目，令全港市民一起感受奧運氣氛。

另外，集團旗下商場為S+ REWARDS會員推出優惠獎賞，會員用指定點數即可換領上述活動入場券及購物優惠。於商場直播賽事活動期間，可享有「快閃直播獎賞」，商場大電視會不定時出現快閃優惠，用手機掃瞄電視上的二維碼，即享購物優惠。商場更與場內體育用品商戶一同推出「運動折」驚喜優惠，S+ REWARDS 會員於任何運動商戶消費及成功登記點數，即可以優惠點數換領指定商戶50元現金券。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜

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