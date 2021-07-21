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【新冠肺炎】今增5宗輸入個案2人帶L452R變種　沙特領事子女均確診

社會 14:24 2021/07/21

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衞生防護中心正在調查5宗輸入個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情放緩，衞生防護中心公布，今日（21日）新增5宗輸入個案，當中2人帶L452R變異病毒株，本地零確診。患者分別由沙特阿拉伯、孟加拉、柬埔寨、阿聯酋抵港。另今日錄初步確診少於5宗。

  • 個案編號11967：36歲女，驗出L452R變種病毒，7月18日坐航班QR818由孟加拉抵港，無病徵。
  • 個案編號11968：11歲男，7月16日坐航班QR818由沙特阿拉伯抵港，無病徵，住太古城唐宮閣。
  • 個案編號11969：27歲女，7月17日坐航班KE607由柬埔寨抵港，7月1日發病。
  • 個案編號11970：35歲女，7月17日坐航班CX746由阿聯酋抵港，無病徵。
  • 個案編號11971：13歲女，驗出L452R變種病毒，7月16日坐航班QR818由沙特阿拉伯抵港，7月17日發病，住太古城唐宮閣。

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緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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