【DSE2021】從不諳英文求學無門到文憑試「摘4星」　單親女生立志做老師：未見成果仍要堅持

▲ 周雅琳受老師啓發，立志做老師。

中學文憑試今日（21日）放榜，慕光英文書院應屆畢業生周雅琳成長於單親新移民家庭，在文憑試奪得「4粒星」的她憶述自己3年前初來港時「英文極差」，曾叩門約5間學校面試均不獲接納，「當時面試老師用英文問我在內地學過甚麼，我不懂回應。」周雅琳坦言當時極為失落，最後幸得慕光英文書院接納其插班申請，她終於獲得努力的機會，並在文憑試考獲佳績，弱項英文亦獲得4的成績。

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周雅琳出身自一個基層的單親新移民家庭，父親是位工人，而周雅琳則與祖父母同住公屋。她憶述自已3年多前初來港時英文極差，雖然期望插班讀中四，但學校老師評估她當時的英文水平只有中一成績下遊學生的程度，「當時面試老師用英文問我在內地學過什麼，我也不懂回應。」，結果她到約5間學校求學不成，終在失落之際獲得慕光英文書院的學位，知恥而後勇的她亦將勤補拙，最終在文憑試考獲中考獲中文5＊＊、數學及地理都是5＊、通識教育5、英文4的佳績。

慕光英文書院校長梁超然就用「天道酬勤」四字總結周雅琳的故事，原因在於周雅琳自中四起便每日用2.5小時溫習英文，抄生字、閱讀英文報紙、作文都是日常修行，連娛樂時間亦被美劇佔有。

周雅琳坦言初時未見成果卻要堅持的過程很辛苦，亦曾想過放棄，但收入不多的父親將所有儲蓄用作她的補習費，老師陳潔珍晚上8時仍願指導她學習的種種都讓她支撐下去，最終才能在文憑試考獲不俗的分數。

談及未來，她計劃報讀中文大學的「文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)」，未來做一名中文老師，繼承恩師的工作。

陳潔珍則分享指，周雅琳有百折不撓的精神，有愛心亦不怨天尤人，如她能成為老師，將會是教育界最美好的傳承。校長梁超然亦笑稱，「如果佢（周雅琳）肯返黎教就最好。」

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記者：陳梓蔚

