【DSE2021】神經退化患者程俊豪絕不放棄奪18分　盼進修商科及資訊科技

▲ 香港紅十字會甘迺迪中心程俊豪同學，在父母陪同下見證考獲DSE佳績。 曾耀輝攝

紅十字會甘迺迪中心學生程俊豪，患有神經退化性疾病，日常需靠輪椅代步、手肌弱致寫字緩慢難辨，說話亦不靈光，憑靠多年勤奮學習，今年DSE考獲6科共18分成績，希望進修商科及電腦科目。

程俊豪的中英數通識四科分別考獲2342，其中英語說話考獲4，企業、會計及財務概論及資訊科技科則分別獲4和3。他今早由職員推輪椅進入課室，雙手吃力地持著成績單，與父母和老師合照後，緩慢艱難地說，雖然成績未算理想，但已經盡力，感謝一眾老師們細心指導。

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別人應考靠手寫，但程俊豪因神經退化性疾病影響，其手指肌肉乏力難控制，寫字緩慢而較難辨認，要用電腦輸入再轉為PDF檔案交卷；同時因病影響表達能力，無法在應考時要求他人代寫，經評估後，獲准延長75%作答時限，同一科其他考生半晝可離開，他往往要應考至下午。

雖然應考困難重重，程俊豪卻認為不算辛苦，因為「DSE 一生人得一次」，他選擇全力以赴。其中文老師阮善盈記得，俊豪經常自願完成額外功課或練習，而且「今日俾佢，聽日就會交」。英文老師李婉霞亦指，經過多番練習，俊豪的英文說話能力大大提升，令教學團隊欣喜。

程俊豪的父親程新海憶述，兒子2歲時出現步履不穩，繼而確診神經退化性疾病，後來情況漸漸轉差，由步行器輔助演變到輪椅代步，但他一直未有放棄，主動學習，曾入讀主流學校精英班，惟功課日益繁忙，身體限制下往往要凌晨才能完成，最後因壓力太大無奈放棄及轉校。

程父對兒子今次成績感高興，指自己十分滿意，對昔日步履不穩嬰兒今天走過文憑試一役，為兒子感驕傲。他指兒子以往較擅於數理科目，未來亦希望進修商科及資訊科技科，問道對兒子有何寄望，程父笑言「佢開心就夠。」

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責任編輯 李志強