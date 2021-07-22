【食物援助】機構改以電子方式派食物援助津貼　關顧受惠人士尊嚴

▲ 聖雅各福群會推行「FOOD-TO-GIVE」試驗計劃。（機構提供）

疫情之下，不少人因為經濟環境差導致而失業，甚至三餐不繼。聖雅各福群會以往均會為基層人士提供食物援助服務，但仍有不少人或因為怕被人標籤而沒有參與服務。有見及此，機構改以電子化方式派發食物援助津貼，推行「FOOD-TO-GIVE」試驗計劃，受惠人士只需以八達通接收連續8個星期、每星期400元的津貼，自行到相關快餐店購買食物，以關顧受惠人士的尊嚴。

聖雅各福群會在2003年起推出全港首個食物銀行，直接為基層人士提供食物援助，包括乾糧及熱食等。機構在2019年約有38,170人次透過不同計劃而取得食物援助服務，惟今年首半年已服務68,113人次，是2019年的約1.8倍。機構在今年6月推出「FOOD-TO-GIVE」試驗計劃，旨在以電子方式派發食物援助津貼，受惠人士只需以八達通接收連續8個星期、每星期400元的津貼，然後自行到有關快餐店購買食物。

年約50歲的惠娟在疫情開始時不幸被裁員，失去了兼職工作。她在疫情下曾一星期有5天的3餐均以麵包充飢，惟一直沒有申請任何援助，擔心怕被人知道後會被被標籤為濫用服務，又認為有關服務應留給更有需要的老弱者。至機構將有關服務改為電子化方式派發食物援助津貼後，她才決定參與試驗計劃。她表示，是次計劃利用電子支付平台領取資助及購買飯餐，方便快捷之餘，也可保她和家人的尊嚴，不怕被途人投射目光。

另一受惠人士月蘭，年約60歲，與丈夫及兩名孫兒同住，一家4口靠丈夫低微收入維持生計。她為了節省生活費，平日只會購買豆卜及魚肉等，亦曾申請不同食物援助解困。不過，月蘭表示曾因使用食物券而遭人責罵使用「折墮錢」而心感不快。她在參與試驗計劃後，利用資助金額在指定快餐店特意挑選更多肉類的食物，讓孫兒補充足夠營養。

該機構訪問了113位受惠人士，有86%受惠人士表示使用電子形式領取援助方便快捷，8成受惠人士表示可按自己時間、地點購買食物，十分方便，另71%表示選擇多元化。機構期望將類似援助模式擴展至不同地區，提供的支援種類可以更有彈性，例如由快餐店延伸至零售店等。

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記者：郭詩詩