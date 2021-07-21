【名牌變陣】Tod's+Alexander McQueen齊向塗鴉界進軍　推Graffiti系列招攬新生代顧客

▲ 將T Timeless手袋加入塗鴉設計，可會叫你們耳目一新？（$10,900/圖片品牌提供）

源自街頭的塗鴉（Graffiti）在時裝上出現，早已不是甚麼新鮮的事情，但話雖如此，仍然有不少品牌樂此不疲以此設計元素為賣點，剛剛Tod's和Alexander McQueen加入戰團，不知道大家還賣帳與否？

▲ 過往品牌的手袋很是昂貴，但今次卻推出尼龍版，值得留意。（$5,900/圖片品牌提供 Alexander McQueen）

一談起塗鴉的起源，除了有人說可追溯至古羅馬時期，古羅馬人將抗議的聲明寫在牆壁外，被視為塗鴉的起源。

但更加多人相信的是它最早出現於60年代，而7、80年代更是塗鴉一發不可收拾的黃金期，當時大量的年青塗鴉者集中於紐約Brooklyn區出現，拿著噴漆在地鐵車廂或街上牆壁噴繪上屬於自己的圖案，有表達對社會上的訴求禁語，亦有一手由自己創作的圖案等，今天成了殿堂級街頭藝術家的Futura，就是當中的表表者。

而至於塗鴉與時裝結緣，始作俑者還要數到當Marc Jacobs早期為Louis Vuitton效力的日子。

時為2001年，他找來好友塗鴉藝術家Stephen Sprouse於品牌的啡色Monogram皮具，用手寫上白色或熒光粉紅的Louis Vuitton字樣，立時驚為天人，他既創下今天時裝界司空見慣找來藝術家合作的模式，同時亦開啟日後時裝品牌以塗鴉為名，背後其實一丁點街頭味道都談不上的商業產品。

▲ 當然不少得Tod's的招牌作Gommino豆豆鞋。（$4,700/圖片品牌提供）

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Tod's與McQueen

而近年聲勢比較靜下來的意大利品牌Tod's，新的設計總監Walter Chiapponi登場後自然不敢怠慢，除了力谷T Timeless系列務必要成為品牌長青的項目外，亦加推了Tod's Graffiti系列。

他透過Keith Haring和Jean-Michel Basquiat的作品啟發出今天塗鴉和時裝有著異曲同工的地方，就是大家的本義都屬於自由和創作為本，於是將Dream、Amor和In Love We Trust等圖像化文字，帶出今天大家應有正面積極的訊息。

相比於Tod's Graffiti系列，Alexander McQueen的塗鴉系列來得大堆頭得多，一個大型的手寫McQueen字樣貫穿男女裝系列，由服裝到配飾全面落齊，開宗名義主打設計師的名字為賣點，絕對為品牌的die hard fans而設。

產品查詢：Alexander McQueen（2765 0220）、Tod's（2810 8692）

記者：何偉雄