​​​​​​​【撤銷重審】散工涉213刀殺害女友不作重審　終院改判誤殺罪成判即時獲釋刑期

▲ 散工涉213刀殺害女友不作重審，終院改判誤殺罪成判即時獲釋刑期。（資料圖片）

任職散工的新移民涉於2009年213刀斬死同居女友，被控謀殺罪，經過3次審訊後均被裁定謀殺罪成，判囚終身。惟涉案散工3次提出上訴均得直，上訴庭早前頒令就案件作第4次審訊。終院今（21日）頒下判詞指案件若再進行第4次審訊，對上訴人構成沉重壓力，上訴人已被扣押12年，若被接納承認誤殺罪，刑期遠超被扣押時間，加上事隔多年，證供質素或受影響，故改判其誤殺罪成，以及判以即時獲釋刑期。

上訴人梁耀強（現年51歲），被控於2009年9月12日在長沙灣青山道和興大廈一單位內，謀殺同居女友楊秀瑜（35歲）。

梁於2010年首次於高等法院經審訊後被裁定謀殺罪盛，判囚終身，其後上訴得直，發還重審。梁再經兩次審訊均被裁定罪成，上訴同樣獲判發還重審，至第3次上訴得直，上訴庭基於原審法官就精神科證據作出錯誤引導，再次發還重審，梁就此決定上訴至終審法院。

終院今頒下判詞指，若再就案件進行第4次審訊，對上訴人構成沉重壓力，加上他已被扣押12年，若以其早前承認誤殺罪後扣減刑期後，等同接近被判處27年監禁，已遠超出按誤殺罪一般的刑罰，加上事隔多年，證供質素或受影響，故此法庭決定行使酌情權撤銷第4次審訊之命令，改判上訴人誤殺罪成，判處一個即時獲釋的刑期。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧