【暴動判囚】涉沙田站衝突兼襲警 3男女判囚　12至42個月

▲ 涉沙田站衝突兼襲警 3男女判囚，12至42個月。（資料圖片）

2019年9月港鐵沙田站有示威者聚集，及後與警方發生衝突，有人投擲雨傘及月餅罐等雜物，以阻止警員將男子拉入控制室，2男1女被控暴動及襲警等4罪，經審訊後3人被裁定所有控罪罪成。法官今（21日）於區域法院判刑時指，判刑需反映維護公眾秩序的決心，並需具阻嚇性，法庭亦絕不容許任何人對正在執行職務的警務人員施襲，判處3人入獄1年至3年9個月。

案中首兩名被告劉婉玲（47歲；製衣公司經理）及謝嘉綸（44歲；資訊科技公司營業員）同被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年9月7日在港鐵沙田站與其他身份不詳人士參與暴動。次被告謝嘉綸另被控於同日同地襲擊督察1663。

第3被告李俊霖（29歲；電腦工程師）則被控1項抗拒警務人員及管有攻擊性武器。控罪指他於同日同地抗拒執行職務的督察1663，以及管有兩支鐳射筆。

法官判刑時指，本案為2019年反修例示威引伸出來的暴動案件，但法庭不會考慮政治因素，判處暴動罪需考慮當時的環境因素，而非只考慮被告的個人行為。

法官形容案發時車站一片混亂，設施受損，斥責李為本案始作俑者，他用強光照射警員後，被捕時試圖逃走，令警員不得不使用武力，繼而令示威者起哄，致事件升溫，李難辭其咎。另外，劉圖投擲雨傘及近距離以月餅盒扔向警員，而謝則以物件阻礙車站控制室關門。

法官表示對於需判處劉及謝長時間監禁感到無奈及難過，但他們都是成年人，需要為選擇以違法手段達成目的而承擔後果。法官以3年6個月為起點，但因案發地點為重要交通設施，以及劉曾使用暴力，故兩人分別加刑至3年9個月及3年8個月，李則被判囚1年。

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記者：陳卓欣